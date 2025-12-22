Sarıkamış Harekatı, hem stratejik hataları hem de ağır kış şartları nedeniyle büyük kayıplara yol açmıştır. Bu haberimizde, Sarıkamış Harekatı hakkında merak edilen tüm detayları ayrıntılı şekilde ele alacağız. Sarıkamış Harekatı ne zaman, kaç yılında, hangi cephede yapıldı? Sarıkamış Harekatı'nda kaç kişi öldü, komutan kimdir? Detaylar...

SARIKAMIŞ HAREKATI NE ZAMAN, KAÇ YILINDA YAPILDI?

Sarıkamış Harekatı, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun Ruslara karşı düzenlediği kritik bir operasyon olarak tarihe geçmiştir. Harekat, 22 Aralık 1914 tarihinde başlamış ve 17 Ocak 1915 tarihine kadar sürmüştür. Bu dönemde Osmanlı ordusu, zorlu kış şartları ve yetersiz donanım nedeniyle büyük zorluklar yaşamıştır. Operasyonun başlangıç ve bitiş tarihleri, Osmanlı-Rus cephelerindeki askerî hareketlerin zamanlaması açısından kritik öneme sahiptir.

SARIKAMIŞ HAREKATI HANGİ CEPHEDE YAPILDI?

Sarıkamış Harekatı hangi cephede yapıldı sorusunun cevabı Kafkas Cephesidir. Osmanlı ordusu, Ruslara karşı doğu sınırlarını güvence altına almak amacıyla bu cephede yoğun bir operasyon yürütmüştür. Kafkas Cephesi, zorlu arazi koşulları ve sert iklimiyle askerler için büyük bir meydan okuma oluşturmuştur. Özellikle Sarıkamış bölgesinde yoğun kar ve düşük sıcaklıklar, harekatın seyrini doğrudan etkilemiştir.

SARIKAMIŞ HAREKATI'NDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sarıkamış Harekatı'nda kaç kişi öldü sorusu, tarihçiler ve araştırmacılar arasında tartışmalı bir konu olmuştur. Batı kaynaklarında sıkça referans verilen Commandant Larcher, Osmanlı ordusunun başlangıç mevcudunu yanlış olarak 150 bin kabul ederek kayıpları 90.000 ölü ve 40.000-50.000 esir olarak tahmin etmiştir. Ancak bu rakamlar, harekat sonrası asker sayısının 12 bine düşmesi ve Rus kaynaklarındaki abartılı verilerden kaynaklanmaktadır.

Türk kaynaklarına göre, Mareşal Fevzi Çakmak'ın kapsamlı araştırmaları sonucunda kayıplar 33.000 ölü, 10.000 hastanede ölen, 7.000 esir ve 10.000 yaralı olmak üzere toplamda yaklaşık 60.000 asker olarak tahmin edilmiştir. Bu ölen askerlerin yaklaşık yarısı, donma ve hastalıktan kaynaklanmıştır. Şahsen muharebeye katılan komutanların hatıraları da bu tahmini destekler; Şerif İlden, Ziya Yergök ve Arif Baytın gibi göz tanıkları, donmanın ölümlerde önemli bir payı olduğunu belirtmiştir.

Diğer kaynaklar da farklı rakamlar vermekle birlikte, genel kanı donma, hastalık ve yaralanmaların büyük bir kısmı oluşturduğu yönündedir. Hafız Hakkı Paşa, ölen 30.000 askerin 10.000-15.000'inin donma ve hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etmiştir. Kayıplar sadece insan sayısıyla sınırlı kalmamış; 12 sahra ve 50 dağ topu da yok olmuştur.

Sonuç olarak, harekatın başlangıcında 90 bin civarında olan Osmanlı askerlerinin Ocak 1915 boyunca fiili mevcudu 20 binin üzerine çıkamamıştır, bu da Sarıkamış'ın insan ve malzeme açısından ne kadar ağır bir kayıp olduğunu göstermektedir.

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN KOMUTANI KİMDİR?

Sarıkamış Harekatı'nın komutan kimdir sorusunun yanıtı Enver Paşadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı sırasında en etkili ve iddialı generallerinden biri olan Enver Paşa, Sarıkamış Harekatı'nın planlayıcısı ve yöneticisidir.