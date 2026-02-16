Sarı Zarflar, Türkiye sinemasında toplumsal ve bireysel değerler arasındaki çatışmayı derinlemesine işleyen dikkat çekici bir drama filmi olarak öne çıkıyor. Film, sahneye koydukları tiyatro oyunundan sonra işlerinden olan sanatçı çift Derya ve Aziz'in hayatlarının bu zor virajında yaşadıklarını anlatıyor. Peki, Sarı Zarflar filminin konusu nedir? Sarı Zarflar filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar...

SARİ ZARFLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yeni oyunlarının prömiyer gecesi yaşanan beklenmedik olaylar, Ankara'nın tanınan sanatçı çifti Derya ve Aziz'in hayatında geri dönülemez bir kırılmaya yol açıyor. Bir gecede hedef gösterilerek işlerini ve evlerini kaybeden çift, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte İstanbul'a, Aziz'in annesinin yanına yerleşmek zorunda kalıyor.

İstanbul'daki bu geçici sığınakta Aziz, hem gündelik yaşamın zorluklarıyla baş etmeye çalışırken hem de etik değerlerinden ödün vermemeye kararlı bir duruş sergiliyor. Derya ise ailenin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu aşmak için çözüm yolları ararken, kendisini zor seçimlerin eşiğinde buluyor. Bu belirsizliklerle dolu süreçte kızları Ezgi ile aralarındaki mesafe giderek artarken, çift, savundukları değerler ile ortak gelecekleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

Film, aile, değerler ve hayatta kalma mücadelesi temalarını incelikle işleyerek izleyiciye güçlü bir dramatik deneyim sunuyor.

SARİ ZARFLAR FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sarı Zarflar'ın oyuncu kadrosu, Türk tiyatrosu ve sinemasının deneyimli isimlerinden oluşuyor. Karakterlerin derinliği ve oyunculuk performansları, filmin dramatik etkisini güçlendiriyor.

ÖZGÜ NAMAL – DERYA

Deneyimli oyuncu Özgü Namal, filmde Derya karakterini canlandırıyor. İşlerinden olan bir sanatçı ve ailesini ayakta tutmaya çalışan bir anne olarak, karakterin içsel çatışmalarını başarılı bir şekilde yansıtıyor.

TANSU BİÇER – AZİZ

Tansu Biçer, etik değerlerinden ödün vermeyen ve ailesini korumaya çalışan Aziz rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Karakterin içsel direnci ve İstanbul'a taşınma sonrası yaşadığı zorluklar, Biçer'in performansıyla ön plana çıkıyor.

LEYLA SMYRNA CABAS – EZGİ

13 yaşındaki Ezgi karakterini canlandıran Leyla Smyrna Cabas, ailenin yaşadığı değişim ve belirsizliklerle baş etme sürecini güçlü bir oyunculukla yansıtıyor.

İPEK BİLGİN – GÜNGÖR HANIM

Deneyimli tiyatrocu İpek Bilgin, Aziz'in annesi Güngör Hanım rolüyle, aile dinamiklerinde etkili bir figür olarak hikâyeye katkı sağlıyor.

ŞİİR ELOĞLU – REKTÖR

Şiir Eloğlu, filmde üniversite rektörü olarak yer alıyor ve hikâyedeki dramatik kırılmalarda önemli bir rol oynuyor.

YUSUF AKGÜN – FİKRET

Yusuf Akgün, filmde Fikret karakteriyle, çiftin karşılaştığı zorluklarda yan karakter olarak hikâyeye renk katıyor.

KEREM CAN – RAŞİT

Kerem Can, Raşit rolüyle, filmdeki çatışma ve gerilim sahnelerinde dikkat çeken performanslardan birini sergiliyor.

AZİZ ÇAPKURT – BARAN

Aziz Çapkurt, Baran karakteriyle filmde yan karakter olarak yer alıyor ve aile içindeki dengeyi sağlayan önemli bir figür oluyor.

YÖNETMEN VE SENARYO HAKKINDA BİLGİLER

Filmin yönetmeni İlker Çatak, çağdaş Türk sinemasında farklı temaları cesurca işleyen bir isim olarak biliniyor. Film, yönetmenlik anlayışıyla dramatik yapıyı güçlendirirken, karakterlerin duygusal yolculuklarını izleyiciye etkili bir şekilde aktarıyor.

Senaryo ise İlker Çatak, Ayda Çatak ve Enis Köstepen tarafından kaleme alındı. Senaryo, aile, etik değerler ve kişisel seçimler üzerine yoğunlaşan özgün bir hikâye sunuyor.