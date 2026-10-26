Sara neden yok, Gabriel Sara Galatasaray – Fenerbahçe maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Merak edilen sorunun yanıtı netleşti: Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisine yedek kulübesinde başlıyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu maç kadrosunda yer alıyor ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek. İşte Gabriel Sara’nın durumuna ve derbiye dair bilinenler.

GABRİEL SARA NEDEN YOK?

Gabriel Sara, Fenerbahçe karşısında ilk 11’de forma giymiyor. Brezilyalı futbolcu, derbinin maç kadrosunda bulunuyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Sara’nın ilk 11’de yer almaması, teknik heyetin derbi için belirlediği oyun planı doğrultusunda verdiği bir karar olarak öne çıkıyor.

GABRİEL SARA SAKAT MI?

Hayır. Gabriel Sara’nın ilk 11’de olmamasının nedeni sakatlık değil. Brezilyalı oyuncu, derbinin maç kadrosunda yer alıyor.

GABRİEL SARA CEZALI MI?

Hayır. Gabriel Sara cezalı değil. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giymesine engel bir ceza durumu bulunmuyor.

SARA OYUNA GİRECEK Mİ?

Yedek kulübesinde yer alan Gabriel Sara’nın, maçın gidişatına göre ilerleyen dakikalarda oyuna dahil edilmesi bekleniyor. Pas kalitesi, oyun görüşü ve duran toplardaki etkinliğiyle bilinen Brezilyalı orta saha, derbide Galatasaray için oyunun temposunu değiştirebilecek önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY’DA KENARDA GÜÇLÜ İSİMLER VAR

Galatasaray’da derbiye yedek başlayan tek önemli isim Gabriel Sara değil. Sakatlığı nedeniyle Lille maçını kaçıran Portekizli yıldız Rafael Leao da Fenerbahçe karşısında maça yedek kulübesinde başlıyor. Sarı-kırmızılıların, kenarda bekleyen bu oyuncuları maçın ilerleyen bölümünde devreye sokması bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev mücadele, İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak; maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. İnternet üzerinden izlemek isteyen aboneler ise TOD platformunu kullanabilecek.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Derbi saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports ve resmi platformları üzerinden izlenmesi öneriliyor.