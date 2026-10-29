Sansar Salvo neden hastaneye yatırıldı?

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Gerçek adı Ekincan Arslan olan Sansar Salvo, hakkında “topluma karşı tehlikeli olma” gerekçesiyle hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini duyurdu. Rapçi, daha önce Nisan 2025’te babasına şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşmasının ardından tutuklanmış, tahliyesinin ardından ise kendi isteğiyle hastanede tedavi görmeye başlamıştı. İşte Sansar Salvo’ya dair bilinenler.

SANSAR SALVO NEDEN HASTANEYE YATIRILDI?

Sansar Salvo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla hakkında hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini açıkladı. Rapçinin açıklamasına göre kararın gerekçesi “topluma karşı tehlikeli olma” olarak belirtildi. Kararın hangi kurum tarafından ve hangi tarihte verildiğine ilişkin ayrıntılı bir resmi açıklama yapılmadı.

ZORUNLU YATIŞ NE DEMEK?

Zorunlu yatış, bir kişinin kendi isteği dışında, ilgili mevzuat çerçevesinde sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasını ifade ediyor. Sansar Salvo’nun daha önce kendi isteğiyle başladığı tedavi sürecinden farklı olarak, bu kez kendisi hakkında zorunlu yatış kararı verildiği belirtildi.

BABASINA ŞİDDET UYGULADIĞI GÖRÜNTÜLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sansar Salvo, Nisan 2025’te babası Gazi Arslan’a şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Rapçi hakkında “üst soya karşı basit kasten yaralama” suçundan dava açıldı ve Mayıs 2025’te hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, Arslan’a önce 9 ay hapis cezası verdi; takdiri indirimle ceza 7 ay 15 güne düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Tutuklulukta geçirdiği süre de dikkate alınarak tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA HASTANEYE YATMIŞTI

Sansar Salvo, tahliyesinin ardından 14 Mayıs 2025’te İstanbul’daki Fransız Lape Hastanesi’nde kendi isteğiyle tedavi görmeye başlamıştı. Annesi Arzu Girgin, o dönemde yaptığı açıklamada oğlunun yaşadığı süreci geride bırakarak müzik kariyerine dönmek istediğini belirtmişti.

RAPÇİ SELO DA TEDAVİ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Rapçi Selo olarak tanınan Selahattin Ergün de ekim ayı başında yaptığı açıklamada Sansar Salvo ile yaşadığı anlaşmazlıklara değinmişti. Sansar Salvo’nun kendisine yönelik hakaretleri nedeniyle hukuki yollara başvurduğunu belirten Selo, rapçinin hastanede tedavi görmeyi kabul etmesi halinde davalarını geri çekmeye hazır olduğunu söylemişti. Selo, Sansar Salvo’ya tedavi görmesi ve ailesiyle ilişkilerini düzeltmesi yönünde tavsiyelerde bulunduğunu da anlatmıştı.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Sansar Salvo, gerçek adı Ekincan Arslan olan ve Türkçe rap müziğinin tanınan isimleri arasında yer alan bir sanatçı. Rapçi, uzun yıllardır yayımladığı şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Sansar Salvo’nun sağlık durumu ve hakkında verilen zorunlu yatış kararına ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecek.