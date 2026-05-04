Şanlıurfa okullar tatil mi, 5 Mayıs Salı Şanlıurfa'da okul yok mu, Şanlıurfa hava yağmurlu mu? (ŞANLIURFA VALİLİĞİ - SAĞANAK YAĞIŞ)?

Şanlıurfa Valiliği, 5 Mayıs Salı günü il genelindeki okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapacak. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu. Valilikten yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

Şanlıurfa’da 5 Mayıs Salı günü sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürüyor. Bölge genelinde gökyüzü büyük ölçüde açık olurken, yazı andıran sıcaklık değerleri dikkat çekiyor.

SICAKLIK DURUMU

Kentte günün en yüksek sıcaklığının 31°C, en düşük sıcaklığının ise 18°C civarında olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık hissedilir derecede artarak yaz koşullarına yaklaşacak.

YAĞIŞ DURUMU

Salı günü Şanlıurfa genelinde yağış beklenmiyor. Hava tamamen açık ve kuru karakterde olacak. Bu durum bölgede açık hava aktiviteleri için uygun bir gün oluşturuyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgârın genellikle hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak sıcak hava nedeniyle rüzgârın serinletici etkisi sınırlı kalabilir.

GENEL DEĞERLENDİRME

5 Mayıs Salı günü Şanlıurfa’da yaz sıcaklarını andıran bir hava hakim olacak. Güneşli ve kurak hava koşulları nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması, bol sıvı tüketilmesi ve güneşten korunulması öneriliyor.

ŞANLIURFA OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mayıs Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.