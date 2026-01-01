Şanlıurfa okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Şanlıurfa yarın okullar tatil mi? Şanlıurfa Valiliği kar tatili açıklaması!

Şanlıurfa okullar tatil mi son dakika! Türkiye genelinde bazı illerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilmesi, Şanlıurfa için de benzer bir karar alınıp alınmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Resmi takvim ve yerel yönetimlerden gelen bilgiler doğrultusunda kentteki son durum netleşmiş durumda.

ŞANLIURFA OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Şanlıurfa'da 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edilmesine yönelik alınmış bir karar bulunmuyor. Şu ana kadar Şanlıurfa Valiliği ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı ve mevcut bilgiler doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği bildiriliyor.

Resmi takvimde 1 Ocak'ın tatil olmasına rağmen, 2 Ocak için merkezi ya da yerel düzeyde alınmış bir tatil kararı yer almıyor. Bazı illerde kar ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiği duyurulsa da, Şanlıurfa bu iller arasında bulunmuyor. Yetkililerin olası son dakika duyurularını genellikle sabah saatlerinde veya bir gün öncesinden paylaştığı biliniyor.

2 OCAK 2026 CUMA ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü için Şanlıurfa'da eğitimle ilgili mevcut durumda herhangi bir tatil kararı açıklanmış değil. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi kanallarında, kar tatiline ilişkin bir duyuruya rastlanmadı ve eğitim gününün normal akışında sürmesi bekleniyor.

Kar yağışının önceki günlere kıyasla etkisini kaybetmesi ve kent genelinde yoğun bir olumsuzluk beklenmemesi, alınan kararların temelini oluşturuyor. Buna rağmen yetkililerden gelebilecek yeni açıklamalar için resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının takip edilmesi öneriliyor.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU 2 OCAK CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Şanlıurfa'da 2 Ocak Cuma günü hava parçalı bulutlu ve yer yer puslu olacak. Kent genelinde yoğun kar yağışı beklentisi bulunmazken, önceki günlerde görülen karın etkisini büyük ölçüde kaybettiği bildiriliyor.

Gece sıcaklıklarının -2 ila -6 derece arasında, gündüz sıcaklıklarının ise 0 ila 2 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Kuzeybatı yönünden saatte 20-25 kilometre hızında esmesi beklenen rüzgarın soğuk hissini artıracağı, gece ve sabah saatlerinde gizli buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapılıyor.