Aziz Yıldırım'ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti

Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında nefes kesen bir derbi mücadelesi yaşandı.

FENERBAHÇE SON SANİYE BASKETİYLE ŞAMPİYON

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Beşiktaş'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 45-40 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile geçilirken, Fenerbahçe son saniyede bulduğu üçlükle maçı 77-75'lik skorla kazandı.

ÜST ÜSTE 3, TOPLAM 13. ZAFER

Sarı-lacivertli ekip üst üste 3, toplamda ise 13. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde ilk şampiyonluğunu 1991 yılında elde ederken, sırasıyla 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsledi.

AZİZ YILDIRIM'IN BÜYÜK SEVİNCİ

Son saniye basketinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kızı ve yönetim kurulu üyeleri tribünde büyük bir sevinç yaşayarak şampiyonluğu coşkuyla kutladığı kameralara yansıdı. Bu renkli anlar sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.