Aziz Yıldırım'ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti
Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'ı son saniyelerde bulduğu basketle 77-75 mağlup eden Fenerbahçe, seriyi 3-1'e getirerek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez, toplamda da 13. kez şampiyon oldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve kızı başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerinin son saniyede gelen basket sonrası büyük sevinç yaşadığı görüldü.
- Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Beşiktaş'ı son saniye üçlüğüyle 77-75 yenerek şampiyon oldu.
- Fenerbahçe, üst üste 3, toplamda 13. kez Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazandı.
- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, son saniye basketinin ardından tribünde büyük sevinç gösterisinde bulundu.
Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında nefes kesen bir derbi mücadelesi yaşandı.
FENERBAHÇE SON SANİYE BASKETİYLE ŞAMPİYON
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Beşiktaş'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 45-40 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile geçilirken, Fenerbahçe son saniyede bulduğu üçlükle maçı 77-75'lik skorla kazandı.
ÜST ÜSTE 3, TOPLAM 13. ZAFER
Sarı-lacivertli ekip üst üste 3, toplamda ise 13. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde ilk şampiyonluğunu 1991 yılında elde ederken, sırasıyla 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsledi.
AZİZ YILDIRIM'IN BÜYÜK SEVİNCİ
Son saniye basketinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kızı ve yönetim kurulu üyeleri tribünde büyük bir sevinç yaşayarak şampiyonluğu coşkuyla kutladığı kameralara yansıdı. Bu renkli anlar sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.