Şanlıurfa deprem SON DAKİKA! Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Şanlıurfa deprem kaç büyüklüğünde?

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Şanlıurfa ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından vatandaşlar depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Resmi veriler açıklandıkça haber güncellenecektir.

ŞANLIURFA DEPREM SON DAKİKA!

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok ilde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olduğunu ve sarsıntının büyüklüğünün 5.4 olduğunu açıkladı.

ŞANLIURFA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi merkezli 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Diyarbakır, Gaziantep ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından vatandaşlar sarsıntıya ilişkin gelişmeleri ve resmi açıklamaları takip etmeye başladı.

ŞANLIURFA DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5.4 olarak kaydedildi. Sarsıntının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok ilde hissedildiği belirtildi.