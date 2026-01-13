Sane neden yok? Leroy Sane Fethiyespor Galatasaray maçında neden yok?

Fethiyespor– Galatasaray mücadelesi, ZTK kapsamında futbolseverlerin odağında. Maçı izlemek isteyenler yayın bilgileri, saat detayı ve karşılaşmanın ücretsiz izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Ayrıca Galatasaray'da Leroy Sané'nin maç kadrosunda bulunmaması soru işaretlerine yol açtı. Sané'nin bu maçta yer almama sebebi ne?

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'a konuk olacak. Fethiye İlçe Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI'NDA SAHNE ALIYOR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Fethiyespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, kupada yoluna devam edebilmek için Fethiye deplasmanında sahaya çıkacak. Karşılaşma, Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ AYBERK DEMİRBAŞ

Zorlu mücadelede düdük, hakem Ayberk Demirbaş'ta olacak. Karşılaşmanın VAR ve yardımcı hakem kadrosu ise maç saatine yakın netlik kazanacak. Kupada sürpriz sonuçlara sahne olan bu turda Galatasaray'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

FETHİYESPOR'UN İLK 11'İ

Ev sahibi Fethiyespor, güçlü rakibi karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıkıyor:

Arda – Oğuz – Berkay – Şahan – İrfan – Berat – Cihan – Melih – Samet – Ali Mert – Muhammed

GALATASARAY'IN SAHAYA ÇIKACAĞI KADRO

Teknik heyet, rotasyon ağırlıklı bir 11 tercih etti. Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde:

Günay – Kaan – Sanchez – Arda – Kazımcan – Lemina – Gökdeniz – Ahmed – Yusuf – Eren – Icardi

LEROY SANÉ KADRODA YOK

Galatasaray'da dikkat çeken detaylardan biri ise Leroy Sané'nin maç kadrosunda yer almaması oldu. Yıldız futbolcunun neden kadroda olmadığıyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.