Sane hangi şarkı çalıyor, 2026 Galatasaray Şampiyonluk kutlaması Leroy Sane podyum müziği nedir?

Galatasaray’ın 2026 şampiyonluk kutlamalarında Leroy Sane’nin sahneye çıkış anı ve çalan şarkı taraftarların dikkatini çekti. “ Leroy Sane podyum müziği nedir?” ve “Sane hangi şarkıyla çıktı?” soruları internet üzerinde yoğun şekilde araştırılırken, RAMS Park’taki görkemli kutlamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

LEROY SANÉ KİMDİR?

Leroy Sané, 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya’nın Essen şehrinde dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda başlayan yıldız oyuncu, altyapı eğitimini Schalke 04’te aldı. Hızı, teknik kapasitesi ve birebirdeki etkili oyunu sayesinde kısa sürede dikkat çeken Sané, Avrupa futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri haline geldi.

SCHALKE 04 İLE PROFESYONEL KARİYERE ADIM ATTI

Leroy Sané profesyonel futbol kariyerine 2014 yılında FC Schalke 04 formasıyla başladı. Genç yaşına rağmen Bundesliga’da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren yıldız futbolcu, özellikle sürati ve hücumdaki yaratıcılığıyla ön plana çıktı.

MANCHESTER CITY DÖNEMİNDE BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

2016 yılında İngiliz devi Manchester City F.C.’ne transfer olan Sané, kariyerinde önemli bir sıçrama yaşadı. Premier League’de etkili performans sergileyen Alman yıldız, takımıyla birlikte lig şampiyonlukları ve EFL Cup zaferleri elde etti. Pep Guardiola yönetiminde gelişimini sürdüren Sané, Avrupa’nın en etkili hücum oyuncularından biri olarak gösterildi.

BAYERN MÜNİH’TE BAŞARILARINA DEVAM ETTİ

2020 yılında FC Bayern Munich kadrosuna katılan Leroy Sané, Bundesliga’da başarılı performansını sürdürdü. Alman ekibinde hem lig hem Avrupa maçlarında önemli katkılar veren yıldız futbolcu, hızı ve skor üretme becerisiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

PFA YILIN GENÇ OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Sané’nin kariyerindeki dikkat çeken başarılardan biri de 2017 yılında aldığı PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülü oldu. Bu ödülle birlikte Avrupa futbolunda adından daha fazla söz ettiren Alman yıldız, genç yaşta dünya futbolunun elit oyuncuları arasına girmeyi başardı.

2026 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI LEROY SANE PODYUM MÜZİĞİ NEDİR?

Galatasaray Şampiyonluk kutlaması Leroy Sane podyum müziği: Tarkan / Dudu