İsrail Savunma Bakanı, Gazze'de Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden birini hedef aldıklarını öne sürdü

İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında Hamas'ın Kassam Tugayları komutanlarından İzzeddin el-Haddad'ın hedef alındığını iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentine düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden İzzeddin el-Haddad'ı hedef aldığını iddia etti.

Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği hava saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Talimatı Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte verdiklerini belirten Katz, ateşkese rağmen Gazze kentine düzenledikleri saldırıda İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın önemli komutanlarından el-Haddad'ı hedef aldıklarını öne sürdü.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Gazze kentinde saldırının hedefi olan bir binanın hasar aldığı ve yandığı görüldü.

İsrail Savunma Bakanı Katz, daha önce, Hamas'ın üst düzey isimlerinden Halil el-Hayye ile Kassam Tugayları'nın önemli komutanlarından İzzeddin el-Haddad başta olmak üzere tüm üst düzey yöneticilere suikast tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
