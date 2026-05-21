Sane Almanya Milli Takımı’na çağrıldı mı, Leroy Sane Dünya Kupası kadrosunda var mı?

Almanya Milli Takımı’nın yıldız isimleri arasında yer alan Leroy Sane’nin kadro durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. “Sane Almanya milli takımına çağrıldı mı?” ve “Leroy Sane Dünya Kupası kadrosunda var mı?” soruları gündemdeki yerini korurken, resmi kadro açıklamaları merakla bekleniyor.

Dünya Kupası süreci yaklaşırken Alman futbolunun önemli oyuncularından Leroy Sane’nin milli takım listesinde olup olmadığı tartışma konusu oldu. Taraftarlar, Sane’nin Almanya kadrosuna dahil edilip edilmediğini araştırırken, yıldız futbolcunun turnuvada yer alıp almayacağına dair gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

LEROY SANE MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Almanya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası için oluşturulan Almanya Milli Takımı kadrosunu resmen açıkladı. Açıklanan listede Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Leroy Sane de yer aldı. Böylece deneyimli futbolcunun turnuvada Almanya forması giyeceği kesinleşmiş oldu.

ALMANYA’DAN RESMİ KADRO AÇIKLAMASI

Uzun süredir merakla beklenen kadro duyurusuyla birlikte Almanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası planlaması da netleşti. Teknik heyetin tercihleri doğrultusunda şekillenen listede Sane’nin yer alması, futbol kamuoyunda da dikkat çekti.

SANE’NİN SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçiren Leroy Sane, sarı-kırmızılı ekipte önemli katkılar sağladı. 2025-26 sezonunda 43 maçta görev alan Alman yıldız, 3371 dakika sahada kalırken 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Osman DEMİR
