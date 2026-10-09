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Sancaktepe Şehir Hastanesi açıldı mı, ne zaman hizmete girecek? Milyonlarca kişinin yaşadığı Anadolu Yakası'nda sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırması planlanan dev proje, açılış tarihiyle birlikte gündemdeki yerini koruyor. Hastanenin sunacağı modern imkânlar ve bölgedeki sağlık altyapısına katkısı merak konusu olurken, gözler resmi açılış tarihine çevrildi. Peki, Sancaktepe Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

SANCAKTEPE ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin 2027 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hastanenin 2027'de açılacağını duyurmuştu. Kesin açılış tarihi ise inşaat ve donanım çalışmalarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Uzun yıllar süren arazi tahsisi ve ihale sürecinin ardından hastanenin inşaatına 2023 yılında başlandı. Kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirilen projenin yapımını Rönesans Holding üstleniyor. Sahada çalışmalar yoğun şekilde devam ederken, hastane binalarının yükselişi bölgeden de açıkça görülebiliyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİ

Sancaktepe Şehir Hastanesi, yaklaşık 4 bin 100 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük sağlık yatırımı olarak öne çıkıyor. Toplam inşaat alanı yaklaşık 1 milyon metrekare olan kompleks, bir ana bina ve farklı branşlarda hizmet verecek altı hastaneden oluşacak. Hastanenin hizmete girmesiyle birlikte Anadolu Yakası’nda yaşayan milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması bekleniyor.

SANCAKTEPE ŞEHİR HASTANESİ NEREDE?

Hastane, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, Samandıra ile Sarıgazi arasında bulunan ve uzun yıllar askeri üs olarak kullanılan geniş bir arazi üzerine inşa ediliyor. Arazi, 2014 yılında yapılan protokolle Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti.

FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ İLE ENTEGRE OLACAK

Sancaktepe Şehir Hastanesi, aynı bölgede bulunan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile entegre şekilde hizmet verecek. Pandemi döneminde hizmete açılan bu hastaneyle birlikte bölge, İstanbul’un en büyük sağlık yerleşkelerinden birine dönüşecek.

HASTANEYE NASIL GİDİLİR?

Hastaneye ulaşımı kolaylaştıracak raylı sistem bağlantısı da tamamlandı. M5 Üsküdar-Samandıra-Sultanbeyli metro hattı üzerindeki Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu, 22 Mayıs 2026'da hizmete açıldı. Böylece hastane açıldığında vatandaşlar, metroyla doğrudan hastane bölgesine ulaşabilecek. Bölge ayrıca çok sayıda İETT otobüs hattı ve minibüs güzergâhıyla da şehrin farklı noktalarına bağlanıyor.