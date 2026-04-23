Samsunspor Trabzonspor maç özeti ve golleri nasıl izlenir? (VİDEO) Samsunspor Trabzonspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Samsunspor Trabzonspor maç özeti ve golleri nasıl izlenir? (VİDEO)
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kapsamında oynanan karşılaşmanın ardından maçta atılan goller ve kritik anlar büyük merak konusu oldu.
SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) karşılaşmasının yayın bilgileri ve maç detayları netleşti. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz olarak ekran başından takip edebilecek.
SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsunspor – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz şekilde izlenebilecek.
A SPOR YAYIN BİLGİLERİ VE İZLEME PLATFORMLARI
Maç, A Spor üzerinden şu platformlardan takip edilebiliyor:
• Digiturk: 88. kanal
• D-Smart: 80. kanal
• Kablo TV: 142. kanal
• Tivibu: 381. kanal
• Turkcell TV+: 74. kanal
• Vodafone TV: 71. kanal
• Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de şifresiz erişim mümkün
SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.
SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Karşılaşma saat 18:45’te başlayacak.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Samsun’da, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Samsunspor, güçlü rakibi Trabzonspor’u kendi sahasında konuk edecek.
MAÇ HAKKINDA GENEL NOT
Türkiye Kupası’nda kritik çeyrek final karşılaşması olarak öne çıkan bu mücadele, iki Karadeniz ekibini karşı karşıya getirecek ve yarı final yolunda büyük önem taşıyacak.
Samsunspor Trabzonspor maç özetini ASPOR platformlarından izleyebilirsiniz.