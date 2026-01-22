Samsunspor maçı yok mu, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman?

Avrupa arenasında yoluna devam etmek isteyen Samsunspor için gözler UEFA Konferans Ligi play-off eşleşmelerine çevrildi. Taraftarlar, takımın sahaya çıkacağı tarih ve maç programıyla ilgili net bilgileri merak ediyor. Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki maç takvimi ve olası rakipleriyle ilgili gelişmeler yakından izleniyor.

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa kupalarındaki gururumuz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde sergilediği başarılı performansın ardından play-off turundaki rakibiyle kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak adını bir üst tura yazdıran Karadeniz ekibi, Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşti. Kırmızı-beyazlı taraftarların heyecanla beklediği maç takvimi ve yayın bilgileri netleşti.

Samsunspor'un Avrupa'daki yolculuğuna devam edip etmeyeceğini belirleyecek olan play-off turunun ilk ayağı 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak. Deplasmanda yapılacak bu zorlu mücadelenin başlama saati ise 23.00 olarak belirlendi. Samsunspor, rakip sahada avantajlı bir skor alarak tur kapısını aralamayı hedefliyor.

KRİTİK RÖVANŞ NE ZAMAN? SAMSUN'DA AVRUPA GECESİ

İlk maçın ardından gözler Samsun'da oynanacak rövanş mücadelesine çevrilecek. Samsunspor, Shkendija'yı 26 Şubat 2026 Perşembe akşamı kendi sahasında ağırlayacak. Saat 23.00'te başlayacak olan bu karşılaşma sonunda tur atlayan taraf adını bir sonraki tura yazdıracak. Şehirde şimdiden bu tarihi gece için hazırlıklar başlamış durumda.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ YAYIN MÜJDESİ

Futbolseverlerin en çok merak ettiği "Samsunspor maçı hangi kanalda?" sorusu da yanıt buldu. Temsilcimizin Shkendija ile oynayacağı her iki play-off müsabakası da TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Tüm Türkiye, Samsunspor'un Avrupa arenasındaki başarısına ortak olacak.

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA ARENASINDAKİ İNANILMAZ YÜKSELİŞİ

Bu sezon Avrupa'da istikrarlı bir grafik çizen Samsunspor, lig aşamasında topladığı puanlarla play-off biletini cebine koyarak büyük bir başarıya imza attı. Kulüp tarihine altın harflerle geçecek bu serüvende Shkendija engelini aşmak, kırmızı-beyazlıların iddiasını daha da güçlendirecek. Kuzey Makedonya ekibi karşısında alınacak bir galibiyet, Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki en büyük başarılarından biri olarak kayda geçecek.