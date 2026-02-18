Haberler

Samsun okullar tatil mi, 19 Şubat Perşembe Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİİ)?

Samsun okullar tatil mi, 19 Şubat Perşembe Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası veliler ile öğrenciler "19 Şubat Perşembe Samsun'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle Ladik, Havza ve Kavak gibi yüksek kesimlerde buzlanma riskinin artması üzerine Samsun Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Samsun'da okul yok mu, 19 Şubat Perşembe günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Samsun Valiliği tarafından yapılabilecek olası tatil açıklaması sosyal medyanın en çok arananları arasında. 19 Şubat Perşembe Samsun okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAMSUN HAVA DURUMU
SAMSUN: BULUTLU VE SERİN

Samsun'da 19 Şubat günü gökyüzü bulutlarla kaplı olacak. Hafif yağmur geçişlerinin ardından gece hava soğuyacak.

• Hava Durumu: Gündüz bulutlu, gece ise açık.

• Sıcaklık: En yüksek 9°C, gece en düşük 5°C.

• Yağış: Gündüz yağmur ihtimali %20, gece %5.

• Rüzgar: Kuzeybatıdan saatte 7 mph hızla esecek.

• UV İndeksi: 1 seviyesinde oldukça düşük.

Samsun okullar tatil mi, 19 Şubat Perşembe Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

19 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret

"Asla AK Parti'ye gitmem" diyen CHP'li başkan da Kurum'u ziyaret etti
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

Annesi de paraya para demeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Tepki çeken 'Domuz eti' sahnesi için harekete geçildi

Tepki çeken "Domuz eti" sahnesi için harekete geçildi
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur