Samsun okullar tatil mi, 19 Şubat Perşembe Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİİ)?

Samsun'da okul yok mu, 19 Şubat Perşembe günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Samsun Valiliği tarafından yapılabilecek olası tatil açıklaması sosyal medyanın en çok arananları arasında. 19 Şubat Perşembe Samsun okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAMSUN HAVA DURUMU

SAMSUN: BULUTLU VE SERİN

Samsun'da 19 Şubat günü gökyüzü bulutlarla kaplı olacak. Hafif yağmur geçişlerinin ardından gece hava soğuyacak.

• Hava Durumu: Gündüz bulutlu, gece ise açık.

• Sıcaklık: En yüksek 9°C, gece en düşük 5°C.

• Yağış: Gündüz yağmur ihtimali %20, gece %5.

• Rüzgar: Kuzeybatıdan saatte 7 mph hızla esecek.

• UV İndeksi: 1 seviyesinde oldukça düşük.

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

19 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.