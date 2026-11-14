Samsun Atakum Belediyesi hangi parti? Atakum Belediye başkanı kimdir?

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Samsun'un Atakum ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı olarak belediye başkanı seçilen Serhat Türkel, 2026 yılında parti değişikliğiyle gündeme geldi. CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katılan Türkel'in siyasi parti değişikliği sonrasında Atakum Belediyesi'nin hangi parti tarafından yönetildiği merak edilmeye başlandı. Peki, Samsun Atakum Belediyesi hangi partiye bağlı, Atakum Belediye Başkanı kimdir? İşte seçim sonuçları ve güncel bilgiler...

ATAKUM BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 30 Temmuz 2026 tarihinde CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Böylece Türkel'in 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den kazandığı belediye başkanlığı görevindeki parti üyeliği değişmiş oldu.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Türkel, belediye meclisinden 20 üyeyle birlikte CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye geçti. 14 Ağustos 2026 tarihli yerel basın haberlerinde ise Türkel'in YENİ Parti'ye resmi üyelik başvurusunda bulunduğu aktarıldı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'dir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak yarışan Türkel, belediye başkanlığı seçimini kazanarak 2024-2029 dönemi için göreve geldi.

SERHAT TÜRKEL HANGİ PARTİDEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ?

Serhat Türkel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Atakum Belediye Başkan adayı olarak seçime katıldı. Anadolu Ajansı verilerine dayanan seçim sonuçlarına göre Türkel, 58 bin 578 oy ve yüzde 46,50 oy oranıyla seçimi kazandı.

Seçimde AK Parti adayı Özlem Maraş 36 bin 487 oy ve yüzde 28,96 oranında oy alırken, İYİ Parti adayı Adem Bektaş 17 bin 878 oyla yüzde 14,19 oranında kaldı.

ATAKUM 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Atakum Belediye Başkanlığı için yarışan adayların oy dağılımı şöyle gerçekleşti:

Serhat Türkel (CHP): 58.578 oy – yüzde 46,50

Özlem Maraş (AK Parti): 36.487 oy – yüzde 28,96

Adem Bektaş (İYİ Parti): 17.878 oy – yüzde 14,19

Okan Keskin (Yeniden Refah Partisi): 4.969 oy – yüzde 3,94

Tugay Başsan (Zafer Partisi): 3.408 oy – yüzde 2,71

Seçim sonuçlarına göre Atakum'da belediye başkanlığını CHP adayı Serhat Türkel kazandı. Türkel'in 2026 yılında YENİ Parti'ye geçmesiyle birlikte seçimde kazandığı parti ile güncel siyasi parti üyeliği farklılaştı.