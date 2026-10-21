Şampiyonlar Ligi’nden UEFA Avrupa Ligi’ne düşme var mı?

Merak edilen sorunun yanıtı net: Yeni formatta Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne düşme yok. 2024-2025 sezonundan itibaren uygulanan lig aşaması sisteminde, ilk 24’e giremeyen takımlar Avrupa’ya tamamen veda ediyor. İşte Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında elenme ve tur atlama kuralları.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN AVRUPA LİGİ’NE DÜŞME VAR MI?

Hayır, artık Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne düşme bulunmuyor. Eski grup aşaması sisteminde grubunu üçüncü sırada tamamlayan takımlar Avrupa Ligi’ne aktarılarak Avrupa’daki yolculuklarını sürdürebiliyordu. Ancak UEFA’nın 2024-2025 sezonunda hayata geçirdiği yeni formatla bu uygulama kaldırıldı. Lig aşamasında 25. sıra ve sonrasında yer alan takımlar, herhangi bir organizasyona aktarılmadan sezonu Avrupa kupalarında noktalıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI NASIL İŞLİYOR?

Yeni formatta 36 takım, tek bir puan tablosunda yer alıyor. Her takım, 4’ü iç saha ve 4’ü deplasman olmak üzere 8 farklı rakiple birer maç yapıyor. Lig aşamasının sonunda oluşan sıralama, takımların turnuvadaki geleceğini belirliyor.

HANGİ TAKIMLAR TUR ATLIYOR?

Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise son 16’ya kalabilmek için çift maçlı play-off turunda karşı karşıya geliyor. 25 ile 36. sıralar arasında kalan 12 takım ise turnuvaya veda ediyor.

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ’NDE DE AYNI SİSTEM

Aynı format, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde de uygulanıyor. Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düşme de artık bulunmuyor. Üç organizasyonda da lig aşamasında ilk 24’e giremeyen takımlar Avrupa’daki yolculuklarını sonlandırıyor.

TÜRK TAKIMLARI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu durum, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe için lig aşamasında ilk 24’e girmeyi büyük önem taşıyan bir hedef haline getiriyor. Eski sistemde olduğu gibi Avrupa Ligi’ne aktarılarak Avrupa’da kalma şansı bulunmadığı için, ilk 24 dışında kalan takım sezonun geri kalanında yalnızca iç arenada mücadele edecek. Lig aşamasının ilk iki maçını kaybeden Galatasaray, 21 Ekim’de Lille deplasmanına çıkıyor. Üç maçta 2 puan toplayan Fenerbahçe ise 4 Kasım’da sahasında Liverpool’u ağırlayacak.

ÜLKE PUANINA ETKİSİ

Lig aşamasında kazanılan her galibiyet ve beraberlik, hem kulüplere hem de Türkiye’nin UEFA ülke puanına katkı sağlıyor. Bu nedenle Türk takımlarının Avrupa’da alacağı sonuçlar, yalnızca kendi geleceklerini değil, Türk futbolunun gelecek sezonlardaki Avrupa kontenjanını da doğrudan etkiliyor.