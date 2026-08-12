Şampiyonlar Ligi maçlarını takip eden futbolseverler, yeni sezonla birlikte karşılaşmalarda kullanılan topun tasarımında yapılan değişikliği araştırıyor. Özellikle topun üzerinde yer alan yıldız deseninin önceki tasarımlardan farklı olması, “Şampiyonlar Ligi topu değişti mi?” sorusunu gündeme getirdi. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kullanılan yeni maç topunun tasarımına ilişkin merak edilenler...

ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPU DEĞİŞİYOR MU?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönem için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD merkezli spor giyim devi Nike'ın, Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunun resmi maç topu tedarikçisi olmak için UEFA ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi. Anlaşmanın tamamlanması halinde, Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 25 yıldır devam eden Adidas imzalı top dönemi sona erebilir.

Şampiyonlar Ligi topunun tasarımına ilişkin futbolseverlerin merakı sürerken, organizasyonun resmi top tedarikçisinin değişme ihtimali gündeme geldi. İddialara göre Nike ile UEFA arasındaki görüşmeler son aşamaya yaklaşmış durumda. Peki, Şampiyonlar Ligi topu değişti mi, Şampiyonlar Ligi artık yıldızlı değil mi, Adidas'ın yerine Nike mı geçecek? İşte Şampiyonlar Ligi topuyla ilgili yaşanan son gelişmeler...

ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPUNU NIKE MI ÜRETECEK?

Nike'ın UEFA ile yürüttüğü görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Şampiyonlar Ligi'nin resmi maç topu tedarikçisi değişebilir. Bloomberg'de yer alan bilgilere göre görüşmeler, UEFA'nın kulüp organizasyonlarının tamamını kapsayacak bir anlaşma kapsamında sürüyor.

Söz konusu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Nike, uzun yıllardır bu alanda faaliyet gösteren Adidas'ın yerini almış olacak. Yeni anlaşmanın 2027-2031 dönemini kapsaması bekleniyor.

ADIDAS'IN 25 YILLIK ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖNEMİ BİTİYOR

Adidas, yaklaşık 25 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi maç topu tedarikçisi olarak görev yapıyor. Şirket daha önce 2026-27 sezonunun ardından Şampiyonlar Ligi resmi maç topu anlaşmasını yenilemeyeceğini açıklamıştı.

Buna rağmen Adidas'ın futboldaki varlığı tamamen sona ermeyecek. Alman spor giyim şirketi, Avrupa Şampiyonası ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi gibi önemli organizasyonlarda top tedarik etmeye devam edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ARTIK YILDIZLI DEĞİL Mİ?

Şampiyonlar Ligi denildiğinde akıllara gelen en belirgin sembollerden biri, top üzerindeki ikonik yıldız tasarımı. Ancak topun tasarımının değişmesi ile birlikte “Şampiyonlar Ligi artık yıldızlı değil mi?” sorusu da futbolseverlerin gündemine geldi.

Burada önemli olan nokta, Şampiyonlar Ligi'nin yıldızlı top tasarımının organizasyonun resmi kimliğinden bağımsız olarak top üreticisinin tasarımına göre değişebilmesi. Dolayısıyla üreticinin Nike olması halinde topun tasarımında farklı bir anlayışın kullanılması mümkün.

NIKE VE ADIDAS ARASINDA FUTBOL REKABETİ

Şampiyonlar Ligi topu için yaşanan gelişme, Nike ile Adidas arasındaki küresel rekabetin futbol alanındaki yeni bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Nike daha önce Almanya Milli Takımı'nın forma sponsorluğu konusunda da Adidas'ın önüne geçmişti.

Öte yandan Adidas, son yıllarda özellikle retro sneaker modellerine yönelik güçlü talep sayesinde pazar payını artırırken Nike ise Çin pazarındaki satışlar ve Converse markasındaki gerilemeyle mücadele ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPU DEĞİŞTİ Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nde topun hemen değiştiğini söylemek için Nike ile UEFA arasındaki görüşmelerin ve yeni anlaşmanın kesinleşmesini beklemek gerekiyor. Ancak Adidas'ın 2026-27 sezonunun ardından Şampiyonlar Ligi resmi maç topu tedarikçiliğini bırakacağını açıklaması, organizasyonda yeni bir dönemin kapısını aralamış durumda.

Anlaşmanın tamamlanması halinde Şampiyonlar Ligi'nde Adidas yerine Nike dönemi başlayabilir. Bu değişiklik, yalnızca topun markasını değil, önümüzdeki yıllarda futbolseverlerin alışık olduğu top tasarımını da değiştirebilir.