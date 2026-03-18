Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan ilk Türk takımı kim, Galatasaray mı Fenerbahçe mi? GS, FB hiç Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı mı?

Avrupa'nın bir numaralı kupasında temsilcilerimizin imza attığı unutulmaz zaferler, bugün bile futbolseverlerin hafızasında taze bir yere sahip. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasında sıkça tartışılan "Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan ilk Türk takımı hangisi?" başlığı, kulüp tarihlerindeki altın sayfaları yeniden gündeme getiriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin modern formatına geçişinden bu yana son 8 takım arasına kalarak tarih yazan temsilcilerimizi ve bu büyük başarıya ilk kez ulaşan kulübümüzün hikayesini haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE ÇIKAN İLK TÜRK TAKIMI HANGİSİ

Şampiyonlar Ligi'nin modern formatında çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ilk Türk takımı Galatasaray'dır. Sarı-kırmızılı ekip, 2000-2001 sezonunda Mircea Lucescu yönetiminde tarihi bir performansa imza atmıştır. Gruplardan başarıyla çıkan Cimbom, o dönemdeki statü gereği oynanan ikinci grup aşamasında AC Milan, PSG ve Deportivo gibi devlerin arasından sıyrılarak adını çeyrek finale yazdırmıştır. Bu başarı, Türk futbolu için bir milat olarak kabul edilir.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE KAÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tarihinde çeyrek final heyecanını yaşamış kulüplerimizdir. Ancak başarı sayıları ve yılları şu şekilde farklılık gösterir:

• GALATASARAY: Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi formatında iki kez (2000-2001 ve 2012-2013) çeyrek finale yükselmiştir. Ayrıca turnuvanın eski adı olan Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde de (1962-63, 1969-70, 1988-89) çeyrek final ve ötesini görmüştür. 1989 yılında Monaco'yu eleyerek yarı finale kadar gitmesi, halen bir Türk takımının bu seviyede ulaştığı en yüksek noktadır.

• FENERBAHÇE: Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısına 2007-2008 sezonunda imza atmıştır. Arthur Zico yönetimindeki efsane kadro, Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale yükselmiş ve Chelsea ile eşleşmiştir. İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, rövanşta elense de gösterdiği performansla tarihe geçmiştir.

TÜRK TAKIMLARININ DEVLER LİGİ KARNESİ

Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi formatında çeyrek final aşamasını gören takımlarımız Galatasaray ve Fenerbahçe ile sınırlıdır. Beşiktaş ise 2017-2018 sezonunda grubundan namağlup lider çıkarak tarihi bir rekor kırmış, ancak son 16 turunda Bayern Münih'e elenerek çeyrek finalin eşiğinden dönmüştür. Türk futbolu, 2026 yılına gelindiğinde hala bu çeyrek final başarılarını bir adım öteye taşıyacak yeni zaferlerin hayalini kurmaktadır.