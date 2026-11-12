Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, EXXEN’de mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçları neden TRT’de yayınlanmayacak?

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Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin Türkiye'deki yayın haklarıyla ilgili yeni gelişme futbol gündemine geldi. Basına yansıyan bilgilere göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, Avrupa kupalarının yayın haklarını 2027-2028 sezonundan itibaren dört yıllığına yeniden aldı. UEFA Süper Kupa'nın da anlaşma kapsamında yer alması beklenirken futbolseverler, maçların hangi platformda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN'de mi yayınlanacak, TRT'den kaldırılacak mı? İşte yeni yayın dönemine ilişkin ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ YAYINCISI EXXEN Mİ OLDU?

Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları için yeni bir anlaşma yapıldığı basına yansıdı. Sözcü Spor Müdürü Yasin Yıldırım'a dayandırılan haberlere göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, Avrupa kupalarının yayın haklarını dört sezon boyunca yeniden aldı.

Anlaşmanın 2027-2028 sezonunda başlaması ve 2030-2031 sezonunun sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Böylece Exxen'in, üç sezonluk aranın ardından Avrupa kupalarının yayıncılığına geri dönmesi gündeme geldi.

EXXEN HANGİ AVRUPA KUPALARINI YAYINLAYACAK?

Basına yansıyan bilgilere göre yeni yayın anlaşması dört UEFA organizasyonunu kapsıyor. Buna göre 2027-2028 sezonundan itibaren Exxen'de yayınlanması beklenen organizasyonlar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Konferans Ligi

UEFA Süper Kupa

Ancak karşılaşmaların tamamının hangi platformlarda yayınlanacağı, televizyon kanallarıyla ortak yayın yapılıp yapılmayacağı ve abonelik koşulları hakkında henüz ayrıntılı bir yayın planı açıklanmadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026-2027 SEZONUNDA HANGİ KANALDA?

Exxen'e geçişin 2027-2028 sezonunda başlaması bekleniyor. Bu nedenle 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa karşılaşmalarının TRT ve tabii platformunda yayınlanmaya devam etmesi öngörülüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TRT'DE YAYINLANMAYACAK MI?

Şampiyonlar Ligi maçlarının TRT'deki yayın süreci 2026-2027 sezonunun sonuna kadar devam edecek. Basına yansıyan yeni anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle 2027-2028 sezonundan itibaren Avrupa kupalarının yayın haklarının Exxen'e geçmesi bekleniyor.

EXXEN AVRUPA KUPALARINI DAHA ÖNCE YAYINLAMIŞ MIYDI?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, Avrupa kupalarının Türkiye'deki yayıncılığını daha önce de üstlenmişti. 2021-2022 sezonunda başlayan yayın dönemi, 2023-2024 sezonunun sonuna kadar devam etmişti.

Bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları dijital platform üzerinden futbolseverlere sunulmuştu. 2024-2025 sezonunda ise yayın hakları TRT'ye geçmiş, Avrupa kupaları TRT kanalları ve tabii platformunda yayınlanmaya başlamıştı.

Yeni anlaşma haberleriyle birlikte Exxen'in Avrupa kupalarındaki ikinci yayın dönemi de gündeme geldi.