Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun başlamasına kısa süre kala kartlarla ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle geçtiğimiz sezon kart gören futbolcuların durumunun ne olacağı ve kartların yeni sezonda geçerli olup olmayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KARTLAR SIFIRLANDI MI, GEÇEN SENEKİ KARTLAR BU SENE GEÇERLİ Mİ?

Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanının başlamasıyla birlikte futbolseverlerin merak ettiği konular arasında kartların durumu da yer alıyor. Özellikle geçtiğimiz sezon futbolcuların gördüğü sarı kartların yeni sezonda geçerli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kartlar sıfırlandı mı, geçen seneki kartlar bu sene geçerli mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KARTLAR SIFIRLANDI MI?

Şampiyonlar Ligi’nde kartlarla ilgili uygulama her sezon sonunda yeniden değerlendiriliyor. Sezonun tamamlanmasının ardından futbolcular yeni sezona kart bakımından sıfırdan başlıyor. Bu nedenle geçen sezon görülen kartlar yeni sezona taşınmıyor.

GEÇEN SENEKİ KARTLAR BU SENE GEÇERLİ Mİ?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de geçen sezon alınan sarı kartların yeni sezonda geçerli olup olmadığı. Şampiyonlar Ligi’nde her yeni sezonun başlamasıyla birlikte futbolcular kart açısından yeni bir sayfa açıyor. Geçtiğimiz sezondaki kartlar yeni sezonda geçerli olmuyor.

YENİ SEZONDA KARTLAR NASIL İŞLİYOR?

Yeni sezonun başlamasıyla futbolcular kart konusunda sıfırdan başlıyor. Turnuva içerisinde alınan kartlar ise yeni sezonun kendi kuralları doğrultusunda değerlendiriliyor. Oyuncular, sezon boyunca gördükleri kartlara göre cezalı duruma düşebiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KART CEZASI

Şampiyonlar Ligi’nde kart sınırına ulaşan futbolcular için cezai uygulamalar bulunuyor. Bu nedenle takımlar ve oyuncular, özellikle kritik karşılaşmalar öncesinde kart durumlarını yakından takip ediyor. Yeni sezonda alınacak kartlar, futbolcuların turnuvadaki sonraki maçlarda forma giyip giyemeyeceği açısından önem taşıyor.