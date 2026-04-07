Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tek maç mı, rövanşı var mı? Real Madrid Bayern Münih tek maç mı, Sporting Lizbon Arsenal tek maç mı?

Devler Ligi’nde final yolundaki son virajlara girilirken, takımların kaderini belirleyecek olan eşleşmelerin formatı tartışma konusu oldu. Taraftarların yoğun bir şekilde sorguladığı "Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları kaç maç üzerinden oynanıyor?" başlığı altında, eleme sisteminin kuralları yeniden gündeme geldi. İki dev ekibin kozlarını paylaşacağı bu turda, ev sahibi ve deplasman avantajlarının nasıl işlediğini ve toplam skorda eşitlik olması durumunda uygulanacak yeni kuralları haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında takımlar, çift maç eleminasyon sistemine göre karşı karşıya gelmektedir. Bu sisteme göre her eşleşmede takımlar, bir kez kendi sahalarında (ev sahibi), bir kez de deplasmanda olmak üzere toplam iki kez sahaya çıkarlar. İki maçın sonunda rakibine toplam skorda üstünlük kuran taraf, adını yarı finale yazdıran ekip olur.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI?

Son yıllarda yapılan en büyük kural değişikliğiyle birlikte, Şampiyonlar Ligi’nde deplasman golü kuralı tamamen kaldırılmıştır. İki maç sonunda toplam skorun eşit olması durumunda, deplasmanda daha fazla gol atan takım avantajlı sayılmamaktadır. Bu tür durumlarda maç doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine gider; eşitlik yine bozulmazsa yarı finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirler.

Çeyrek final eşleşmeleri, çift maçlı sistem sayesinde futbolseverlere 180 dakikalık (uzamalar hariç) kesintisiz bir heyecan sunar. İlk maçlarda alınan skorlar ne olursa olsun, rövanş mücadeleleri her zaman sürprizlere ve geri dönüşlere açıktır. Takımlar, finalin oynanacağı stadyuma bir adım daha yaklaşmak için her iki karşılaşmada da en iyi performanslarını sergilemek zorundadır.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Avrupa’nın iki devini karşı karşıya getiren bu erken final tadındaki eşleşme, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Real Madrid - Bayern Münih maçı çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacaktır. Bu dev eşleşmede takımlar, bir kez İspanya’da bir kez de Almanya’da kozlarını paylaşacak. İki maç sonunda rakibine toplam skorda üstünlük kuran dev ekip, adını bir üst tura yazdıran taraf olacak.

SPORTİNG LİZBON - ARSENAL EŞLEŞMESİ KAÇ MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK?

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile İngiliz devi Arsenal arasındaki mücadele de turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sporting Lizbon - Arsenal mücadelesi çift maç formatında gerçekleştirilecektir. Takımlar, hem Lizbon’da hem de Londra’da sahaya çıkarak tur mücadelesi verecek. Tek maçlık bir final sisteminin aksine, bu turda 180 dakikalık (uzamalar hariç) kıyasıya bir rekabet izleyicileri bekliyor.