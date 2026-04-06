Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında heyecan dorukta! Devler Ligi'nde finale giden yolda son viraja girilirken, futbolseverler büyük bir merakla "Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?" ve "çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin kupa mücadelesinde sahne alacağı dev randevuların tarihleri, maç saatleri ve yayıncı kuruluş bilgilerini içeren kapsamlı rehberimizi sizler için hazırladık.

Kupa 1'de düğüm çözülüyor! Çeyrek final aşamasının ardından adını son dörde yazdıran takımlar, Münih'teki büyük finale bilet alabilmek için kozlarını paylaşacak. Spor dünyasının gündemine oturan "Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç takvimi" ve "İlk maçlar hangi gün oynanacak?" sorgulamaları arama motorlarında zirveye yerleşmiş durumda. Futbol tutkunlarının ajandalarına not edeceği kritik tarihleri, muhtemel rakipleri ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanına dair tüm son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk perdeleri 7 Nisan Salı ve 8 Nisan Çarşamba günü açılıyor. Toplamda 4 dev karşılaşmanın oynanacağı bu turda, tüm müsabakalar Türkiye saati ile (TSİ) 22:00’de başlayacak. Avrupa'nın en formda takımlarının karşı karşıya geleceği bu gecelerde, futbol tutkunlarını seyir zevki yüksek bir şölen bekliyor.

ÇEYREK FİNAL İLK MAÇ PROGRAMI: KİM KİMİNLE OYNUYOR?

Yarın akşam (Salı) oynanacak olan açılış maçlarında futbol dünyasının erken finali olarak adlandırılan eşleşmeler dikkat çekiyor. İşte program:

Yarın :

  • •Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) - tabii Spor
  • •Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere) - tabii Spor

8 Nisan Çarşamba:

 

  • Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere) - tabii Spor
  • Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya) - tabii Spor

Bu kritik randevular, takımların çeyrek final kapısını aralamak adına vereceği mücadelenin ilk raundu olacak.

 Çeyrek final turunun heyecanı sadece bu haftayla sınırlı kalmayacak. İlk maçların ardından takımlar, tur biletini almak için 14-15 Nisan tarihlerinde rövanş mücadelelerine çıkacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekipler, adlarını UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yazdırmayı başaracak.

Osman DEMİR
