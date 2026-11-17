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Roland Sallai, Macaristan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde ısınma sırasında arka adalesinden sakatlandı. Macar basınından M4 Sport'un aktardığına göre Sallai'nin ısınma sırasında arka adalesi çekti ve deneyimli futbolcu, Macaristan'ın ilk 11'inden çıkarıldı. Galatasaraylı oyuncunun sakatlığının derecesine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı. Sallai'nin milli takım dönüşü yapılacak kontrollerin ardından sakatlığının boyutunun netleşmesi bekleniyor. İşte Roland Sallai'nin sakatlığı ve son durumuyla ilgili tüm detaylar.

SALLAİ SAKATLANDI MI?

Evet, Roland Sallai, Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile oynayacağı maç öncesinde sakatlandı. Galatasaraylı futbolcu, ısınma sırasında yaşadığı sorun nedeniyle karşılaşmanın ilk 11'inden çıkarıldı.

SALLAİ'NİN SAKATLIĞI NE?

Macar basınından M4 Sport'un aktardığı bilgilere göre Roland Sallai'nin ısınma sırasında arka adalesi çekti.

SALLAİ'NİN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Roland Sallai'nin sakatlığının derecesine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı. Sakatlığın boyutunun, yapılacak kontroller ve tetkiklerin ardından belli olması bekleniyor.

SALLAİ GALATASARAY'IN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sallai'nin Galatasaray'ın milli ara sonrası maçlarında forma giyip giyemeyeceği, sakatlığının derecesine bağlı olacak. Galatasaray sağlık ekibinin, oyuncunun kulübe dönüşünün ardından gerekli kontrolleri yapması bekleniyor. Arka adale sakatlıkları, sakatlığın derecesine göre kısa ya da uzun süreli tedavi gerektirebiliyor.

MACARİSTAN - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Macaristan ile Kuzey İrlanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanıyor.

ROLAND SALLAİ KİMDİR?

Roland Sallai, Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen Macar futbolcu. Kanat ve hücum bölgesinde görev yapabilen Sallai, Galatasaray'ın hücum hattındaki önemli isimleri arasında yer alıyor.