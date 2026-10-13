Sallai neden yok, Roland Sallai Galatasaray Barcelona maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlarken sağ kanattaki tercihler dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden Roland Sallai'nin durumu, maç öncesinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Sallai Barcelona maçında neden oynamıyor? Macar oyuncunun sakatlığı mı var, yoksa teknik bir tercih mi yapıldı? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

SALLAİ NEDEN YOK?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırladığı mücadelede Roland Sallai'nin ilk 11'de yer almaması dikkat çekti. Maç öncesinde muhtemel 11'lerde adı geçen Macar futbolcunun kadrodaki durumu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merakla araştırıldı. Sallai, Katalan devi karşısında karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

SALLAİ SAKAT MI?

Roland Sallai'nin Barcelona maçında ilk 11'de yer almamasının nedeni sakatlık değil. Macar oyuncu maç kadrosunda bulunuyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Bu durum, teknik heyetin Barcelona maçı için belirlediği oyun planıyla ilgili bir karar olarak değerlendiriliyor.

SALLAİ CEZALI MI?

Roland Sallai'nin Galatasaray-Barcelona maçında herhangi bir cezası bulunmuyor. Macar futbolcu, kart cezası ya da disiplin yaptırımı nedeniyle değil, teknik tercih sonucu mücadeleye yedek başlıyor.

SALLAİ OYUNA GİRECEK Mİ?

Yedek kulübesinde bekleyen Roland Sallai'nin maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olma ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın gidişatına, skor durumuna ve teknik heyetin değişiklik planına bağlı olarak Macar oyuncunun Barcelona karşısında süre alması mümkün. Hem sağ kanatta hem de sağ bekte görev yapabilen Sallai'nin, sahip olduğu çok yönlülük sayesinde maçın farklı senaryolarında ilk tercihler arasında yer alabileceği düşünülüyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başladı. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii platformu aracılığıyla yayına ulaşabiliyor.