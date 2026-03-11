Haberler

Salih Müslim öldü mü, Salih Müslüm neden öldü?

Salih Müslim öldü mü, Salih Müslüm neden öldü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terör örgütü YPG/PYD'nin elabaşlarıdan Salih Müslim Irak'ın Erbil şehrinde tedavi gördüğü hastanede öldü.

Terör örgütü YPG/PYD'nin sözde üst düzey yöneticilerinden Salih Müslim, Irak'ın Erbil şehrinde tedavi gördüğü hastanede öldü.

SALİH MÜSLİM ÖLDÜ MÜ?

Bir süredir hastanede bulunan 75 yaşındaki Müslim'in akşam saatlerinde durumunun ağırlaştığı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den Müslim'in ölümüne ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ömrünü halkının özgürlük mücadelesine adayan ve bu yolda en önde yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen Salih Müslim'e rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Salih Müslim'in bıraktığı direniş mirası, kalbi halkının özgürlüğü için atan herkesin pusulası olacak. Müslim, başta Kürt halkı olmak üzere halkların belleğinde sonsuza kadar özgürlük ve demokrasi şehidi olarak yaşayacak."

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD'nin sözde en üst düzey yöneticileri arasında yer alan Salih Müslim, örgütün siyasi kanadında yıllarca elebaşı olarak görev yapmıştır. YPG'nin eski eş başkanlarından olan Müslim, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlar listesinde yer almaktaydı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü

FBI'dan Trump'ı ürkütecek uyarı: İran, o eyaletimizi vurabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır

Rusya'dan Orta Doğu çıkışı! Hedeflerinde iki ülke var
Hizbullah'dan İsrail'e roket saldırısı!

İsrail'i şoke eden saldırı! Roketler geceyi aydınlattı
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Sadettin Saran'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler

Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı