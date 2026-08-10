Salako filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Salako filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Salako filmini izleyecek olanların merak ettiği Salako konusu nedir, Salako oyuncuları kimler ve Salako özeti gibi konuları inceliyoruz.

SALAKO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Salako filminin çekimleri İstanbul'un Çatalca ilçesinde gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinde Çatalca'daki İnceğiz Mağaraları, Kestanelik ve Örcünlü köyleri kullanıldı. Özellikle İnceğiz Mağaraları, filmin akıllarda kalan sahnelerinde kullanılan önemli mekanlardan biri oldu.

Çatalca'nın doğal yapısı ve kırsal görünümü, filmin hikayesinde anlatılan köy ve dağ atmosferinin oluşturulmasına katkı sağladı. Bu nedenle Salako, Yeşilçam'ın İstanbul'un doğal ve tarihi mekanlarını kullanan yapımları arasında da öne çıkıyor.

SALAKO FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Salako filmi 1974 yılında çekildi ve aynı yıl vizyona girdi. Yapımın yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz otururken, senaryosunu Sadık Şendil kaleme aldı. Film, Kemal Sunal'ın sinema kariyerinin ilk döneminde rol aldığı önemli yapımlardan biri olarak biliniyor.

1974 yapımı film, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı ilk sinema filmlerinden biri olması nedeniyle sanatçının kariyerinde de ayrı bir yere sahip.

SALAKO FİLMİNİN KONUSU NE?

Salako filminin konusu, ağanın kızı Emine ile ona aşık olan Salako'nun başından geçen olaylar etrafında şekilleniyor. Emine'nin babası Reşit Ağa, kızını istemediği bir adamla evlendirmek ister. Bu durumdan kurtulmak isteyen Emine ise çareyi Salako'dan yardım istemekte bulur.

Emine, Salako'nun kendisine duyduğu aşktan yararlanarak onunla birlikte kaçar. Ancak genç kadının asıl amacı eski sevgilisi Hamido'ya ulaşmaktır. Emine'nin planları beklediği gibi gitmeyince olaylar farklı bir yöne sürüklenir. Salako ise yaşanan gelişmelerin ardından kendisini giderek daha büyük bir maceranın içinde bulur.

SALAKO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Salako filmi oyuncu kadrosunda dönemin önemli Yeşilçam oyuncuları yer alıyor. Filmin başrollerini Kemal Sunal ve Meral Zeren paylaşırken, kadroda İhsan Yüce ve Oktar Durukan gibi usta isimler de bulunuyor.

Salako oyuncuları ve canlandırdıkları karakterlerden bazıları şöyle:

• Kemal Sunal – Salako

• Meral Zeren – Emine

• İhsan Yüce – Reşit Ağa

• Oktar Durukan – Hamido

• Talat Gözbak – Tefeci Abuzer

• Nevzat Okçugil – Reşit Ağa'nın eşi

• Özden Yüce – Emine'nin kardeşi

• Sevinç Oksar – Emine'nin kardeşi

Oyuncu kadrosunda ayrıca Hakkı Kıvanç, İhsan Baysal, Zeki Alpan, Yusuf Sezer, Kudret Karadağ, Mustafa Yavuz, Necdet Yakın ve Mete İnselel gibi isimler de bulunuyor.

SALAKO FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Salako filminin yönetmenliğini Atıf Yılmaz üstlendi. Filmin senaryosu ise Türk sinemasının önemli senaristlerinden Sadık Şendil tarafından yazıldı. Yapım, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliği ve Kemal Sunal'ın komedi performansını bir araya getiren önemli Yeşilçam filmlerinden biri oldu.

SALAKO FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Salako filminin süresi yaklaşık 87 dakikadır. 1974 yılında çekilen yapım, komedi türünün yanı sıra macera ve aksiyon unsurlarını da barındırıyor.

SALAKO FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Salako, gerçek bir olayın birebir uyarlaması olarak bilinmiyor. Film, Sadık Şendil'in senaryosuyla oluşturulan kurgusal bir hikayeyi anlatıyor. Yapımda köy yaşamı, ağalık düzeni, aşk ve kaçış temaları komedi unsurlarıyla birlikte işleniyor.

SALAKO FİLMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Film adı: Salako

Yapım yılı: 1974

Tür: Komedi, macera

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Senarist: Sadık Şendil

Başroller: Kemal Sunal, Meral Zeren

Çekim yeri: İstanbul, Çatalca

Çekim mekanları: İnceğiz Mağaraları, Kestanelik ve Örcünlü köyleri

Süre: Yaklaşık 87 dakika

Salako, Kemal Sunal'ın kendine özgü oyunculuğu ve Yeşilçam'ın klasik anlatım tarzını bir araya getirmesi nedeniyle yıllar sonra da ilgi görmeye devam ediyor. Filmin Çatalca'nın doğal mekanlarında çekilmiş olması da yapımın nostaljik atmosferini güçlendiriyor.

Kemal Sunal'ın canlandırdığı Salako karakterinin saf ve iyi niyetli yapısı ile Emine'nin planları arasında gelişen olaylar, filmi Yeşilçam'ın unutulmaz komedi yapımları arasına taşıyor.