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Salah maliyeti ne kadar? Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a maliyeti ne kadar?

Salah maliyeti ne kadar? Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a maliyeti ne kadar?
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Trabzonspor'un Mohamed Salah transferine ilişkin mali detaylar gündemdeki yerini koruyor. Yıldız futbolcunun imza parası, garanti ücreti ve sözleşmede yer aldığı belirtilen forma satışlarından alacağı paya ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılırken, transferin toplam maliyeti de netleşti. Salah maliyeti ne kadar? Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a maliyeti ne kadar? İşte Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a maliyetine ilişkin açıklanan rakamlar...

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mohamed Salah ile yaptığı anlaşmanın mali detayları kamuoyunda büyük ilgi gördü. Bordo-mavili kulüp ile 34 yaşındaki futbolcu arasında yapılan anlaşmaya ilişkin dikkat çeken rakamlar ortaya çıkarken, imza parası, garanti ücret ve forma satışlarından elde edilecek gelir paylaşımı transferin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun Ensonhaber'e özel aktardığı bilgilere göre, sözleşmenin finansal şartları Süper Lig tarihinin en yüksek maliyetli anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti. Peki, Salah maliyeti ne kadar? Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a maliyeti ne kadar?

SALAH MALİYETİ NE KADAR?

Trabzonspor ile Mohamed Salah arasında yapılan 2 yıllık anlaşma kapsamında yıldız futbolcuya 5 milyon euro imza parası ödenecek.

Transfer sözleşmesinin mali yapısına ilişkin paylaşılan bilgilere göre Mohamed Salah, sözleşme süresi boyunca her sezon için 20 milyon euro garanti ücret alacak.

Bu rakamlar dikkate alındığında;

İmza parası: 5 milyon euro

1. sezon garanti ücreti: 20 milyon euro

2. sezon garanti ücreti: 20 milyon euro

Böylece Trabzonspor'un yalnızca garanti ücret ve imza parası kapsamında üstlendiği toplam maliyet 45 milyon euro seviyesine ulaşıyor.

Paylaşılan bilgilerde bu tutara performans primleri, başarı bonusları veya sözleşmede yer alabilecek diğer ek ödemelerin dahil olmadığı belirtildi. Bu kalemlere ilişkin herhangi bir resmi detay ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Forma satışlarından pay alacak

Transfer sözleşmesinin dikkat çeken maddelerinden biri de forma satışlarına ilişkin anlaşma oldu.

Aktarılan bilgilere göre Mohamed Salah, Trabzonspor formalarının satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sini alacağı iddia edildi.

Söz konusu madde nedeniyle forma satışlarından elde edilecek gelirin transfer maliyetine nasıl yansıyacağı ise ilerleyen süreçte oluşacak satış rakamlarına bağlı olarak netlik kazanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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