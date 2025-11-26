Haberler

Sakıncalı 2. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Sakıncalı 2. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin üstlendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday. Peki, Sakıncalı 2. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

"Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata karşı dimdik duran Süreyya'nın adalet ve intikam uğruna verdiği çarpıcı mücadeleyi konu alıyor. Öfke, kayıp ve dayanışmanın iç içe geçtiği bu hikâye; güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor. Peki, Sakıncalı 2. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

SAKINCALI KONUSU NE?

"Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya'nın (Özge Özpirinçci) adalet ve intikam arasındaki ince çizgide yürüyen çarpıcı mücadelesini anlatıyor. Kayıp, öfke ve vicdan duygularının iç içe geçtiği bu derin yolculuk, seyirciyi güçlü bir kadının yeniden doğuşuna tanık edecek.

SAKINCALI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Özpirinçci ve Bademci'ye; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin, Lidya Atlık, Seray Özkan, Umay Anadolu, Özgür Cem Tuğluk, Miray Akay, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Sakıncalı 2. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ülkenin en tanınmış ailelerinden olan Gökmen Ailesi, hediye ve çiçek gönderen şirketleri "Bu An İçin"in 15. Yıl kutlamasında hiç beklemedikleri bir olayla karşılaşırlar. Nazım ve Süreyya Gökmen çocuklarına miras olarak bırakacakları bir şirket kurmuş mutlu bir ailedir. Ancak Nazım'ın hırsı onu karanlık bir ortaklığa sürükler. Ortakları Faysal ve Çetin, Nazım'ın onlara oynadığı oyun nedeniyle kutlamayı felakete çevirirler. Bir yandan Süreyya'nın oğlu Can, Nazım'ın karanlık işlerine yardım eden bir kurye olan Didem ile birliktedir. Kutlama gecesi senelerdir saklanan sırrın ortaya çıkmasıyla beraber Nazım'ın gizli ajandansındanhaberi olmayan Süreyya, büyük bir acıyla sınanacaktır. Acıyla sınanan herkesin hikayesinin değiştiği bu gece; bambaşka olaylara neden olacaktır.

Sakıncalı 2. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Karakterler :

• Özge Özpirinçci – Süreyya

• Salih Bademci – Çetin

• Cem Bender – Nazım

• Nihal Yalçın – Berfin

• Olgun Toker – Faysal

• Berk Bakioğlu – Ayaz

• Asiye Dinçsoy – Gonca

• Seray Özkan – Eliz

• Beyti Engin – İhsan

SAKINCALI DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Sakıncalı dizisini NOW TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

Sakıncalı 2. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Süreyya, oğlu Can'ın kaybının arkasındaki sır perdesini çözmek için Nazım'ın uyanmasını beklemek zorundadır. Bir yandan bütün ülkenin gözü bu tuhaf cinayetin üzerindedir. Süreyya hem ailesini bir arada tutmak hem de korumak zorundadır. Can'ın kaybı Faysal ve Çetin arasındaki ipleri de germeye başlar. Nazım'ın uyanıp polise ifade vermesi ile Süreyya büyük bir kırılma yaşar. Ne olursa olsun oğlunun katillerini bulacak, hesabını soracaktır. Diğer yandan kardeşi Didem'in kaybının peşine düşen Sude'nin yolu Ayaz'la kesişir. Süreyya'nın bulduğu ipucu ise herkesi dönülmez bir yola sürükleyecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Taraftarları deplasmana götüren şoför araç seyir halindeyken ayağa kalkıp oynadı

Otobüs şoförünün akılalmaz sorumsuzluğu kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.