Sakarya'da okullar tatil mi, yarın Sakarya'da okul var mı? 4 Kasım Çarşamba Sakarya Valiliği açıklaması

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Sakarya Valiliği'nden 4 Kasım Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar henüz açıklanmadı. Bu nedenle mevcut duruma göre yarın Sakarya genelinde eğitim-öğretimin normal programla devam etmesi bekleniyor. İşte Sakarya'da yarın okulların durumuna ve hava uyarısına dair son gelişmeler.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valiliği'nden 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar açıklanmadı. Kent genelinde il çapında bir tatil kararı bulunmuyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni bir karar alınması halinde açıklamanın Sakarya Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor.

YARIN SAKARYA'DA OKUL VAR MI?

Evet, yarın Sakarya'da okul var. Adapazarı, Serdivan ve Akyazı başta olmak üzere kentin tüm ilçelerinde öğrencilerin derslerine normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde de 4 Kasım Çarşamba günü normal ders günü olarak yer alıyor.

Öğrenci ve velilerin, gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde Valilik'ten gelebilecek olası bir açıklamayı takip etmeleri öneriliyor.

SAKARYA İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu Marmara ve Batı Karadeniz illeri için kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı verdi. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

KOCAELİ VE DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'ya komşu Kocaeli ve Düzce'de de 4 Kasım Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar açıklanmadı. Kocaeli Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını 18 saatliğine yasakladı, ancak okullarda eğitim-öğretimin normal şekilde sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da da 4 Kasım Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar bulunmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağını açıkladı.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.