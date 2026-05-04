Sakarya okullar tatil mi, hava yağmurlu mu? Sakarya'da okul yok mu, Sakarya hava yağmurlu mu? (SAKARYA VALİLİĞİ)?

Sakarya'da okul yok mu, hava yağmurlu mu? dersler iptal mi edildi? Marmara üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sakarya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. hava yağmurlu mu? Sakarya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAKARYA HAVA DURUMU

Sakarya’da 5 Mayıs Salı günü hava koşullarının değişken ve yer yer yağışlı olması bekleniyor. Gün içerisinde özellikle kısa süreli sağanak geçişleri etkili olabilir. Gökyüzü zaman zaman çok bulutlu, zaman zaman ise parçalı bulutlu görünüme dönecek.

SICAKLIK DEĞERLERİ

Günlük sıcaklık değerleri mevsim normallerine yakın seyrediyor.

Gündüz en yüksek sıcaklık yaklaşık 14°C, gece ise en düşük sıcaklık 8°C seviyelerinde olacak.

YAĞIŞ DURUMU

Salı günü Sakarya genelinde aralıklı ve kısa süreli sağanak yağışlar öne çıkıyor. Yağışların uzun süreli ve kesintisiz olması beklenmiyor ancak ani bastıran yağmurlara karşı dikkatli olunması öneriliyor.

RÜZGAR VE HAVA HAREKETİ

Rüzgarın hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış anlarında kısa süreli rüzgar artışı görülebilir.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

Meteorolojik verilere göre bölgede hafta ortasına doğru sıcaklıklarda artış eğilimi dikkat çekiyor. Salı günü ise geçiş havası etkili olacak; bu durum hem bulutlanma hem de ani yağış riskini artırıyor.

SONUÇ

5 Mayıs Salı günü Sakarya’da plan yapacak vatandaşların özellikle dış mekan aktivitelerinde kısa süreli yağış ihtimalini göz önünde bulundurması öneriliyor. Hava genel olarak ılıman olsa da değişken yapı gün boyunca etkisini sürdürecek.

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.