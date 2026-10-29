Sahte Kabadayı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Sahte Kabadayı, 1976 yapımı bir komedi filmi. Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı film, bir mafya babasının oğlu olduğunu sonradan öğrenen saf ve iyi kalpli Kemal’in İstanbul’da yaşadığı maceraları anlatıyor. Filmde Kemal Sunal’a Kazım Kartal, Suna Selen ve Mümtaz Ener gibi Yeşilçam’ın usta oyuncuları eşlik ediyor. Film, bu akşam saat 22.45’te Show TV’de yayınlanacak. İşte Sahte Kabadayı filmine dair merak edilenler.

SAHTE KABADAYI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sahte Kabadayı, 1976 yılında çekildi ve aynı yıl sinemalarda vizyona girdi. Yaklaşık 1 saat 22 dakika süren film, Kemal Sunal’ın 1970’li yıllardaki en sevilen komedileri arasında yer alıyor.

SAHTE KABADAYI NEREDE ÇEKİLDİ?

Sahte Kabadayı, Türkiye’de çekildi. Filmin hikâyesi, Kemal’in pişmaniye sattığı İzmit tren garında başlıyor ve ardından İstanbul’a taşınıyor. Filmin çekildiği mekânlara ilişkin ayrıntılı kayıtlar ise sınırlı.

SAHTE KABADAYI’NIN KONUSU NE?

Film, ünlü bir mafya babasının oğlu olan ancak babasını tanımadan İzmit tren garında pişmaniye satarak mütevazı bir hayat süren Kemal’in hikâyesini anlatıyor. Babasının, en yakın adamı Muhtar tarafından öldürülmesinin ardından Kemal, babasının sağ kolu olan avukat aracılığıyla İstanbul’a çağrılıyor. İstanbul’da diğer mafya babalarını ziyaret etmeye başlayan Kemal, babasının katilinin en yakınındaki Muhtar olduğunu bilmiyor. Muhtar, Kemal’i ortadan kaldırmak için sürekli tuzaklar kurarken, saf ve iyi niyetli Kemal her seferinde bu tuzaklardan beklenmedik şekilde kurtulmayı başarıyor.

SAHTE KABADAYI OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Kemal karakterine hayat veren Kemal Sunal yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Muhtar rolünde Kazım Kartal, gazino şarkıcısı rolünde Suna Selen, avukat rolünde Mümtaz Ener ve Hamdi rolünde İsmail Yavuz Selekman bulunuyor. Hakkı Kıvanç, Yadigar Ejder, Yaşar Şener ve Celal Yonat da filmde rol alan isimler arasında yer alıyor.

SAHTE KABADAYI NEDEN HÂLÂ SEVİLİYOR?

Sahte Kabadayı, Kemal Sunal’ın canlandırdığı saf ama cesur karakteri, mafya dünyasını mizahi bir dille anlatan hikâyesi ve unutulmaz sahneleriyle yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Film, Kemal Sunal’ın sıradan insanı merkeze alan komedi anlayışının en başarılı örnekleri arasında gösteriliyor.

SAHTE KABADAYI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sahte Kabadayı, bu akşam, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.45’te Show TV ekranlarında yayınlanacak. Film, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle değişen yayın akışında Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin ardından ekrana gelecek.