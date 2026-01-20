Şahin Kendirci A. B.İ. dizisinde oynadı mı?

2026 yılının en çok konuşulan yapımlarından biri olan "A.B.İ." (Aile, Bağ, İntikam) dizisinin kadrosuna dahil olan genç sanatçı, izleyiciler tarafından yakın markaja alındı. Sosyal medyada en çok aratılan "Şahin Kendirci Abi dizisinde oynadı mı, hangi rolde?" sorularının yanıtlarını ve diziye dair merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

ŞAHİN KENDİRCİ ABİ DİZİSİNDE HANGİ ROLDE?

atv ekranlarında fırtınalar estiren ve başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı "A.B.İ." dizisi, kadrosuna kattığı sürpriz isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin hikaye örgüsünde geçmişe ışık tutan sahnelerin artmasıyla birlikte, Şahin Kendirci de kadrodaki yerini aldı.

Şahin Kendirci, dizide usta oyuncu Diren Polatoğulları'nın canlandırdığı "Behram" karakterinin gençliğine hayat veriyor. Hikayenin temelini oluşturan geçmişteki büyük hesaplaşmalar ve Behram'ın nasıl acımasız bir intikamcıya dönüştüğü, Kendirci'nin başarılı performansıyla ekranlara taşınıyor. Genç oyuncunun, karakterin o dönemdeki duygusal yıkımlarını ve mücadelesini yansıtma biçimi, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı.

MÜSLÜM FİLMİNDEN SONRAKİ EN BÜYÜK SINAVI

Şahin Kendirci, daha önce "Müslüm" filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırarak milyonları ağlatmıştı. Ancak "A.B.İ." dizisindeki rolü, onun oyunculuk kariyerinde yeni bir seviyeyi temsil ediyor. Dizideki "Genç Behram" karakteri, sadece dram değil aynı zamanda yoğun bir aksiyon ve gerilim barındırıyor.

Sanatçı, rolü için uzun bir hazırlık süreci geçirdiğini ve Diren Polatoğulları ile karakterin mimikleri üzerine çalıştığını dile getiriyor. Kendirci'nin dizideki sahneleri, özellikle flashback (geriye dönüş) anlarında izleyiciyi 90'lı yılların karanlık sokaklarına ve derin aile bağlarına götürüyor.

ŞAHİN KENDİRCİ DİZİDE ŞARKI SÖYLEYECEK Mİ?

Müzisyen kimliğiyle tanınan Şahin Kendirci'nin yer aldığı projelerde en çok merak edilen konulardan biri de seslendireceği eserler oluyor. Edinilen bilgilere göre, "A.B.İ." dizisinin ilerleyen bölümlerinde, canlandırdığı karakterin hüzünlü bir anında Şahin Kendirci'nin sesinden özel bir türkü duyacağız. Yapım ekibi, Kendirci'nin müzikal yeteneğini senaryonun ruhuna uygun bir şekilde diziye entegre ederek izleyiciye duygusal anlar yaşatmayı hedefliyor.

GASSAL DİZİSİNDEN SONRA YENİ DURAK: A.B.İ.

Şahin Kendirci, bu projeden hemen önce dijital platform tabii'de yayınlanan ve Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu "Gassal" dizisinde rol almıştı. Oradaki performansıyla oyunculuktaki istikrarını kanıtlayan genç yıldız, şimdi ise ana akım medyanın en iddialı yapımlarından birinde boy gösteriyor.

2026 yılı Şahin Kendirci için hem müzik hem de oyunculuk anlamında "altın yıl" olarak değerlendiriliyor. Hem Kenan İmirzalıoğlu gibi dev bir isimle aynı projede yer almak hem de kilit bir karakterin gençliğini canlandırmak, Kendirci'yi kariyerinin zirvesine taşıyor.