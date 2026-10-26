Şahin Bingüllü neden öldü, Doktor Şahin Bingüllü kimdir?

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Burhaniye Devlet Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yapan Dr. Şahin Bingüllü, 24 Ekim akşamı Ayvalık açıklarında batan teknede hayatını kaybetti. Teknedeki 9 kişiden 8’i kurtarılırken, kazadan sağ kurtulanların anlattıkları, Bingüllü’nün son anlarında önce çocuklara can yeleği giydirdiğini ortaya koydu. İşte Dr. Şahin Bingüllü’nün hayatını kaybettiği kazaya dair bilinenler.

ŞAHİN BİNGÜLLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Dr. Şahin Bingüllü, Ayvalık açıklarında batan bir teknede denizde kaybolarak hayatını kaybetti. Kaza, 24 Ekim 2026 Cumartesi akşamı Ayvalık’ın Alibey Adası’na bağlı Kara Ada ile Kız Adası arasında meydana geldi. Gece boyunca süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Sahil Güvenlik ekipleri, 25 Ekim Pazar sabahı saat 10.30 sıralarında Bingüllü’nün cansız bedenine ulaştı.

TEKNE KAZASI NASIL MEYDANA GELDİ?

Edinilen bilgilere göre kaptanlığını R.Y.’nin yaptığı “Elifim” isimli özel tekne, Yunus Emre Parkı önündeki yanaşma noktasından 9 kişiyle birlikte amatör balık avı yapmak üzere denize açıldı. Denize açıldıktan bir süre sonra havanın bozması üzerine geri dönüş kararı alındı. Ancak tekne, dönüş sırasında su almaya başladı ve alabora olarak battı. Kazanın kesin nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

8 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucunda, tekne kaptanının ve 2’si çocuk olmak üzere 8 kişinin hayatı kurtarıldı. Teknede bulunan Dr. Şahin Bingüllü ise denizde kayboldu.

ÖNCE ÇOCUKLARA CAN YELEĞİ GİYDİRDİ

Kazadan sağ kurtulanların anlattıkları, Dr. Şahin Bingüllü’nün son anlarına ilişkin yürek burkan ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Kurtulanlardan Murat Eygin, havanın bozmasının ardından üşüyen çocukları ön kamaraya yerleştirdiklerini, Bingüllü’nün de çocukların yanına geçerek onlara bilmeceler sorduğunu ve oyunlar oynayarak onları sakinleştirdiğini anlattı. Tekne su almaya başladığında Bingüllü’nün önce çocuklara can yeleği giydirdiği, ardından kendi can yeleğini takarak denize indiği öğrenildi. Kurtulanlar, ilk etapta iyi olan Bingüllü’yü dalgalar arasında bir daha göremediklerini ifade etti.

DOKTOR ŞAHİN BİNGÜLLÜ KİMDİR?

Op. Dr. Şahin Bingüllü, Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Burhaniye Devlet Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yapan bir hekimdi. Uzun yıllar hastalarına hizmet veren Bingüllü, meslektaşları ve hastaları tarafından sevilen bir isimdi. Bingüllü’nün kızı Selin ve oğlu Oğuzhan Bingüllü de babaları gibi hekimlik yolunda ilerliyor.

HASTANE ÖNÜNDE HÜZÜNLÜ VEDA

Dr. Şahin Bingüllü’nün naaşı, denizden çıkarılmasının ardından önce Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardından görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi’ne getirilen Bingüllü için hastane önünde tören düzenlendi. Törene yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞAHİN BİNGÜLLÜ NEREDE TOPRAĞA VERİLECEK?

Törenin ardından Dr. Şahin Bingüllü’nün naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi. Bingüllü’nün hayatını kaybetmesi, Burhaniye ve Ayvalık’ta derin bir üzüntüye neden oldu.