Şahap Kavcıoğlu kimdir? BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu neden istifa etti?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fon soruşturması kapsamında finans sektöründeki gelişmeler ve üst düzey yöneticilere ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da hakkındaki iddialar ve görevinden ayrılma talebine ilişkin açıklamasıyla gündeme geldi. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu neden istifa etti? Detaylar...

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. İktisat ve bankacılık alanında akademik eğitim alan Kavcıoğlu, kariyerinde bankacılık sektöründe yöneticilik, milletvekilliği ve merkez bankası başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünde denetim uzmanlığı eğitimi aldı. İngiltere'de Hastings College'ta işletmecilik eğitimi gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı.

Meslek hayatına 1991 yılında Esbank T.A.Ş.'de müfettiş yardımcısı olarak başlayan Kavcıoğlu, daha sonra aynı bankada farklı yönetim görevleri üstlendi. Türkiye Halk Bankası'nda da çeşitli yöneticilik pozisyonlarında çalıştı.

Siyasi kariyerinde AK Parti'den 26. dönem Bayburt milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Şahap Kavcıoğlu, bankacılık ve kamu yönetimi alanındaki kariyerinde farklı görevler üstlendi. 20 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atandı. Bu görevini 9 Haziran 2023 tarihine kadar sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla 9 Haziran 2023 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına getirildi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fon soruşturmasının finans sektöründeki üst düzey yöneticileri de kapsamasıyla birlikte BDDK gündemin öne çıkan kurumlarından biri haline geldi. Kurum ve Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında gündeme gelen iddialar, görevden ayrılması yönündeki talepleri artırdı. Gelişmelerin ardından Kavcıoğlu, yazılı bir açıklama yayımlayarak görevinden ayrılmak istediğini kamuoyuyla paylaştı.

Kavcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."