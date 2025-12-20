Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak, promosyon yatan iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı ile bankalar arasında yürütülen yeni promosyon görüşmeleri, mevcut anlaşmaların bitiş tarihinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Sağlık çalışanları, yapılacak yeni protokolün kapsamını ve ödeme koşullarını yakından izliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Promosyon ödemelerinin hesaplara aktarılma tarihi, il sağlık müdürlüklerinin bankalarla imzalayacağı nihai protokollere bağlı olarak belirlenecek. Görüşmelerin halen devam etmesi nedeniyle net bir tarih paylaşılmazken, sürecin sonuçlanmasının ardından ödemelerin tek seferde ve peşin olarak yapılması planlanıyor. Mevcut anlaşmaların süresinin dolmasına kısa bir zaman kalmış olması, ödeme takvimine ilişkin beklentileri de artırmış durumda.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni promosyon anlaşmasının kısa sürede tamamlanması halinde ödemelerin 2025 yılının son çeyreğinde, Ekim-Aralık döneminde sağlık çalışanlarının hesaplarına yatırılması öngörülüyor. Ancak bazı illerde sunulan tekliflerin düşük bulunması ve anlaşmaların iptal edilerek yeniden ihale sürecine gidilmesi durumunda, ödeme tarihinin ileri bir zamana sarkabileceği belirtiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON FAİZSİZ KREDİ NEDİR?

Banka promosyonu görüşmelerinde yalnızca nakit ödeme seçeneği değil, alternatif finansal destek modelleri de gündeme geliyor. Bu kapsamda bazı kurumlarda uygulanan faizsiz kredi modeli, Sağlık Bakanlığı için de değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor. İddialara göre bu modelde sağlık çalışanlarına belirli tutarlarda faizsiz kredi kullanma imkânı sunulması planlanıyor.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, 200.000 TL ile 550.000 TL arasında değişen tutarlarda faizsiz kredi kullanan personelin, nakit promosyon ödemesinin bir bölümünden vazgeçmesi söz konusu olabiliyor. Bu modele ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, sağlık çalışanları uygulamanın kapsamı ve şartlarına dair gelişmeleri yakından takip ediyor.