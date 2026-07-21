Konya'nın ilim ve eğitim camiasında uzun yıllar hizmet veren isimlerden Saffet Bakırcı'nın vefat haberi büyük üzüntüyle karşılandı. Ömrünü Kur'an-ı Kerim'e, ilmi çalışmalara ve insan yetiştirmeye adayan Saffet Bakırcı, ardında yetiştirdiği öğrenciler ve eğitim hayatına kazandırdığı değerlerle anılıyor. Peki, Saffet Bakırcı kimdir? Saffet Bakırcı neden öldü? Detaylar...

SAFFET BAKIRCI KİMDİR?

Saffet Bakırcı, Konya'nın yetiştirdiği ilim insanlarından biri olarak tanınmaktadır. Aslen Konyalı olan Bakırcı, hayatının büyük bölümünü doğup büyüdüğü şehirde geçirmiş; eğitim, akademi ve dini ilimler alanındaki çalışmalarını yine Konya merkezli olarak sürdürmüştür.

İlahiyat alanında eğitim alan Saffet Bakırcı, akademik çalışmalarını tamamlayarak doktora derecesi elde etmiş ve "Dr." unvanını almaya hak kazanmıştır. Akademik kariyeri boyunca birçok öğrenci yetiştiren Bakırcı, Konya'daki üniversitede öğretim faaliyetlerinde bulunmuştur.

Akademik çalışmalarının yanı sıra uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Saffet Bakırcı, eğitim hayatını MEB çatısı altında sürdürdükten sonra emekliye ayrılmıştır.

Aile hayatında da eğitim ve dini hizmet anlayışını sürdüren Bakırcı'nın evli olduğu, üç çocuk babası olduğu ve çok sayıda torun sahibi bulunduğu bilinmektedir. Çocuklarının ve damadının da imam-hatip öğretmenliği ile imamlık gibi dini eğitim ve irşad alanlarında görev yaptığı ifade edilmektedir.

SAFFET BAKIRCI NEDEN ÖLDÜ?

Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre Saffet Bakırcı'nın vefat ettiği duyurulmuştur. Ancak vefat nedenine ilişkin resmi makamlardan veya aile tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Saffet Bakırcı'nın cenazesinin, bugün (21 Temmuz Salı) öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Konya'daki Hacı Fettah Mezarlığı'na defnedileceği bildirilmiştir.