Sadettin Saran Ela Rümeysa Cebeci mesajları (TÜM MESAJLAR) Nedim Şener paylaştı!

2025 yılı itibarıyla kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmalardan biri, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya oldu. "Uyuşturucu" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada Saran, şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde, savcılık dosyasına giren ve kamuoyuna yansıyan özel mesajlaşmalar, tartışmaların merkezine oturdu. Özellikle Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında geçtiği iddia edilen mesajlar, dosyanın en çok konuşulan unsurlarından biri hâline geldi.

SADDETTİN SARAN'IN SAVCILIK İFADESİ VE İDDİALARA YANITI

Savcılıkta verdiği ifadede Sadettin Saran, kendisine yöneltilen uyuşturucu bağlantılı iddiaları kesin bir dille reddetti. Mesaj içeriklerinin film repliklerinden ve esprili konuşmalardan ibaret olduğunu savunan Saran, gerçek anlamda herhangi bir yasadışı faaliyetle ilgisinin bulunmadığını beyan etti.

Bu açıklamalara rağmen, soruşturma dosyasına giren mesajlaşmalar, kamuoyunun bilgi edinme hakkı kapsamında gazeteciler tarafından gündeme taşındı.

MESAJLAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Söz konusu mesajlaşmalar, gazeteci Nedim Şener tarafından kaleme alınan köşe yazısında kamuoyuyla paylaşıldı. Mesajların paylaşılmasıyla birlikte sosyal medya ve haber platformlarında geniş yankı oluştu.

Paylaşılan içerikler, soruşturmanın seyri açısından delil niteliği tartışmaları, ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği gibi birçok hukuki başlığı da beraberinde getirdi.

SADETTİN SARAN ELA RÜMEYSA CEBECİ MESAJLARI (TÜM MESAJLAR)

31 Mayıs 2025

Saran: Nice senelere koca g...lüm, güzel g...lüm diyemiycem hatırlamıyorum nasıldı, kaç oldun 47 mi 48 mi oldun?

Cebeci: Kutlaman yeter, görüşelim bayramda nerelerdesin?

Saran: Bilmiyorum kızımdan haber bekliyorum... İstiyorsan belki yarın akşam buluşuruz seninle benim evde, İstanbul'da.

Cebeci: Olabilir doğum günümü kutlayalım, çok yalnızım.

Saran: Tamam teyitleşiriz, sende var mı ondan? Olma ihtimali yüzde 70. Asos'a gitcem birazdan, geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz hadi bye bye.

Cebeci: Ben Escobar mıyım? Nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım, yol birkaç dal takılalım.

Saran: Tamam bulurum.

Cebeci: Akşam kaçta aldırırsın beni, 21 iyi mi? Arabayla gelmeyeyim, onu içince dağılıyorum.

Saran: Çok geç, daha erken.

Cebeci: Kaç?

Saran: 19.00

Cebeci: İşyerinde kızlarla minik bir doğum günü kutlaması yapacağız, ayarlarım kendimi.

Saran: Onları da getir, hepinize yeterim.

Cebeci: G...leri güzel değil, yoksa ben de düşündüm getirmeyi, kuru g...lüler, yine bir incelerim gideri olanı getiririm.

Saran: :)

02.06.2025

Saran: Gelgit Ela nasılsın?

Cebeci: Kafam hâlâ güzel, o nasıl bir şeydi!

Saran: Kızım laf dinlemiyorsun ki yavaş yavaş diyorum, böyle agresif insanlar gibi böyle şey yapıyorsun, bu ayarında bırak. Her şeyi abartıyorsun ya, neyse.

06.07.2025

Cebeci: E hani ekmiştin., artık serbest oluyor yasa tasarısı hazır sana demiştim.