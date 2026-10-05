Saç kesimi sırasında acı hissetmememizin ardında, saçın yapısıyla ilgili şaşırtıcı bir gerçek yatıyor. Günlük hayatta hiç düşünmeden yaptığımız saç kestirme işlemi, aslında vücudumuzun nasıl çalıştığına dair önemli ipuçları barındırıyor. Peki saçlarımız kesilirken canımız neden acımaz, saçın canlı ve cansız kısımları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

SAÇ KESİMİ NEDEN ACITMAZ?

Kuaför koltuğuna oturduğumuzda makasın saçlarımızı kesmesi hiçbir acıya neden olmaz. Oysa saçımız bir yere takıldığında ya da biri saçımızı çektiğinde canımız yanar. Aynı saçın kesildiğinde acıtmayıp çekildiğinde acıtması, ilk bakışta çelişkili gibi görünse de bunun arkasında oldukça basit bir bilimsel açıklama bulunuyor. Bu durumun sırrı, saçın yapısında ve sinirlerin vücuttaki konumunda gizli.

SAÇIN GÖRÜNEN KISMI CANSIZDIR

Başımızda gördüğümüz, taradığımız ve kestirdiğimiz saç teli, bilimsel adıyla saç gövdesi, aslında cansız hücrelerden oluşur. Saç teli büyük ölçüde keratin adı verilen sert bir proteinden meydana gelir. Bu kısımda sinir uçları ve kan damarları bulunmaz. Sinirler olmadığı için de saç gövdesine yapılan herhangi bir müdahale, beyne acı sinyali olarak iletilmez. Makas saçı kestiğinde vücudumuz bunu bir hasar olarak algılamaz.

SAÇIN CANLI KISMI DERİNİN ALTINDA

Saçın canlı bölümü, derinin içinde yer alan saç kökü ve onu çevreleyen kıl folikülüdür. Saçın üretildiği yer olan bu bölgede hücreler sürekli bölünerek yeni saç hücreleri oluşturur. Bu hücreler yukarı doğru itildikçe keratinle dolar, sertleşir ve canlılığını yitirir. Böylece deri yüzeyine çıkan saç teli, artık cansız bir yapıya dönüşmüş olur. Kıl foliküllerinin çevresi ise yoğun sinir uçlarıyla sarılıdır.

SAÇ ÇEKİLİNCE NEDEN CANIMIZ YANAR?

Saç kesildiğinde acı hissetmememize karşın çekildiğinde canımızın yanmasının nedeni, kuvvetin doğrudan saç köküne ulaşmasıdır. Saç çekildiğinde kıl folikülü gerilir ve çevresindeki sinir uçları uyarılır. Bu uyarı beyne iletilir ve acı olarak algılanır. Yani acıyı hissettiren saç telinin kendisi değil, onun bağlı olduğu ve sinirlerle çevrili kök bölgesidir.

TIRNAKLAR DA AYNI ŞEKİLDE ÇALIŞIR

Benzer bir durum tırnaklar için de geçerlidir. Tırnağın uzayan beyaz ucu da keratinden oluşan cansız bir yapıdır ve kesildiğinde acı hissedilmez. Ancak tırnak çok dipten kesildiğinde ya da tırnak yatağına zarar verildiğinde, burada bulunan canlı doku ve sinir uçları nedeniyle ağrı ortaya çıkar.

SAÇ KENDİNİ ONARAMAZ

Saç telinin cansız olması, kendini yenileyememesi anlamına da geliyor. Bu nedenle kırılan, yıpranan ya da uçları çatallanan saçlar kendiliğinden eski haline dönmez. Uzmanlar, yıpranmış uçlardan kurtulmanın en etkili yolunun düzenli aralıklarla saç uçlarını kestirmek olduğunu belirtiyor. Saç bakım ürünleri ise saç telinin görünümünü ve dokusunu iyileştirmeye yardımcı olsa da hasarı kalıcı olarak onaramaz.

SAÇ KESMEK SAÇIN ÇIKIŞINI ETKİLER Mİ?

Halk arasında sık kesilen saçın daha hızlı ve gür çıktığına dair yaygın bir inanış bulunuyor. Ancak saçın uzama hızı ve yoğunluğu, deri altındaki köklerde belirlenir. Cansız saç gövdesinin kesilmesi kökleri etkilemediği için saçın çıkma hızını ya da kalınlığını değiştirmez. Düzenli kesim ise saçın daha sağlıklı ve bakımlı görünmesini sağlar.

KISACA: CANSIZ YAPI, ACISIZ KESİM

Saçlarımız kesilirken canımızın acımamasının nedeni, kestiğimiz kısmın sinir içermeyen cansız bir keratin yapısı olmasıdır. Acıyı hissettiren sinir uçları ise deri altındaki saç köklerinin çevresinde bulunur. Bu yüzden makas saç teline dokunduğunda hiçbir şey hissetmezken, saçımız çekildiğinde köklerdeki sinirler sayesinde acıyı hemen fark ederiz.