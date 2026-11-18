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Saç dökülmesine karşı geliştirilen yeni teknolojiler gündemdeki yerini korurken, Çin'de geliştirilen "Detangle" adlı biyoelektronik tarak dikkat çekti. Beihang Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği cihazın, laboratuvar ortamında kel fareler üzerinde yapılan deneylerde yüzde 97,85 oranında yeniden saç çıkışı sağladığı bildirildi. Ancak deneysel aşamadaki teknolojinin insanlar üzerinde aynı sonucu verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. Saç çıkartan tarak işe yarıyor mu, nerede satılıyor ve fiyatı ne kadar?

SAÇ ÇIKARTAN TARAK İŞE YARIYOR MU?

Çin'in başkenti Pekin'de Beihang Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen Detangle adlı biyoelektronik tarak, fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde başarılı sonuçlar verdi. Kel fareler üzerinde 28 gün boyunca test edilen cihazın, yüzde 97,85 oranında yeniden saç çıkışı sağladığı aktarıldı.

Deneysel tedavi yöntemi, fiziksel uyarımı derin moleküler ilaç aktarımıyla bir araya getiriyor. Farklı uzunluklarda ve dönüşümlü olarak yerleştirilen dişlere sahip tarak, saç derisini nazikçe kaldırırken darbeli elektrik alanları oluşturuyor. Bu elektrik alanlarının, diğer tedavilere kıyasla saç köklerinin yaklaşık 9 kat daha derinine nüfuz edebildiği belirtiliyor.

Fareler üzerinde üç günde bir uygulanan yöntemin, standart ilaçlardan daha başarılı sonuçlar verdiği bildirildi. Ancak bu bulgular, cihazın insanlarda da saç çıkardığını kanıtlamıyor.

DETANGLE SAÇ ÇIKARTAN TARAK İNSANLARDA İŞE YARAR MI?

Detangle adlı biyoelektronik tarağın insanlarda etkili olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Araştırmanın deneysel aşamada olması ve testlerin fareler üzerinde gerçekleştirilmesi, yöntemin insanlar için kullanılabilirliği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Fare derisinin insan kafa derisine kıyasla daha ince olması, teknolojinin insanlarda uygulanması önündeki zorluklardan biri olarak gösteriliyor. Ayrıca deneylerde farelerdeki saç dökülmesinin laboratuvar ortamında yapay olarak oluşturulması, elde edilen sonuçların insanlara doğrudan uyarlanmasını güçleştiriyor.

Bu nedenle farelerde yüzde 97,85 oranında elde edilen yeniden saç çıkışı sonucunun insanlarda da görülüp görülmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

SAÇ ÇIKARTAN TARAK NEREDE SATILIYOR?

Detangle adlı biyoelektronik tarak, aktarılan bilgilere göre deneysel aşamada bulunuyor. İnsanlarda kullanımına ilişkin sonuçlar henüz bilinmediği için cihazın satışa sunulduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle tarağın nereden satın alınabileceğine ilişkin kesin bir satış adresi paylaşmak mümkün değil.

SAÇ ÇIKARTAN TARAK NE KADAR?

Detangle saç çıkartan tarağın satış fiyatına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Cihazın deneysel aşamada olması nedeniyle piyasada satışa sunulduğu veya belirlenmiş bir fiyatının bulunduğu yönünde kesin bir bilgi yer almıyor.