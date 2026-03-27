Şaban Kazdal kimdir? Anayasa Mahkemesi üyesi Şaban Kazdal kaç yaşında, nereli?

Türkiye hukuk dünyasında kritik görevler üstlenen isimlerden biri olan Şaban Kazdal, 26 Mart 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Bu atama, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin dolmasıyla boşalan üyelik için yapıldı.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ ŞABAN KAZDAL KİMDİR?

Şaban Kazdal, hukuk alanındaki engin tecrübesi ve uzun kariyer yolculuğuyla tanınıyor. Meslek hayatına hâkim olarak başlayan Kazdal, zaman içinde yargı teşkilatında farklı pozisyonlarda görev aldı ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi üst düzey sorumlulukları üstlendi. Son olarak Yargıtay üyesi olarak hizmet veren Kazdal, bu birikimini Anayasa Mahkemesi üyeliğinde devam ettirecek.

ŞABAN KAZDAL KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu olan Şaban Kazdal, Mart 2026 itibarıyla 52 yaşındadır.

ŞABAN KAZDAL NERELİ?

Şaban Kazdal, 1974 yılında Rize’de doğdu. Aslen Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyünden gelmektedir. Eğitim hayatına memleketinde başlayan Kazdal, ilkokulu Rize Güneysu Kıbledağı Köyü’ndeki Çağla İlkokulu’nda tamamladı. Bu okulun günümüzdeki adı ise Şehit Metin Çetin İlkokulu’dur.

Ortaöğrenimini ise Güneysu İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayan Kazdal, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giriş yaptı ve 1997 yılında mezun olarak hukuk alanındaki yolculuğunu resmi olarak başlattı.

Rize kökenli olması, onun Anadolu kökenli bir hukukçu kimliği taşımasını sağlarken, aynı zamanda farklı illerdeki görev deneyimleri sayesinde Türkiye genelinde geniş bir perspektif kazanmasına da katkı sağladı.

ŞABAN KAZDAL KARİYERİ

Şaban Kazdal, meslek hayatına hâkim olarak başladı ve Türkiye yargı sisteminin farklı kademelerinde görev aldı. 2001 yılında Gerede hâkimi olarak atanan Kazdal, daha sonra Çaykara ve Oltu hâkimliklerinde de hizmet verdi.

Mesleki kariyerinde yükseldikçe sorumluluk alanları da genişledi. Adalet Müfettişliği, Başmüfettişlik, HSYK Başmüfettişliği, Adalet Bakanlığı İç Denetçiliği, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yüksek Müşavirlik görevlerinde bulundu. 2017 yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Kazdal, burada yargının denetim ve düzenleme süreçlerinde kritik bir rol üstlendi.

Son olarak Yargıtay üyesi olarak görev yapan Kazdal, Türkiye’nin en yüksek yargı organlarından birinde edindiği tecrübeyle 26 Mart 2026 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Bu atama, Kazdal’ın hukuk alanındaki tecrübesinin ve yargı içindeki prestijinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.