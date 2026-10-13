Haberler

Sabah Bakü Slavia Prag maçı hangi kanalda, Sabah Bakü Slavia Prag maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sabah Bakü Slavia Prag maçı hangi kanalda, Sabah Bakü Slavia Prag maçı nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa kupalarında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Azerbaycan ekibi Sabah Bakü, sahasında Çekya'nın köklü kulüplerinden Slavia Prag'ı ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Sabah Bakü Slavia Prag maçı hangi kanalda, Sabah Bakü Slavia Prag maçı nereden canlı izlenir? İşte maçın saati, yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Sabah Bakü ile Slavia Prag, Avrupa arenasında kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. İki takımın da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı mücadele, futbolseverlerin merakla beklediği maçlar arasında yer alıyor. Sabah Bakü Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sabah Bakü Slavia Prag maçı şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

SABAH BAKÜ SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Azerbaycan temsilcisi Sabah Bakü, Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

SABAH BAKÜ SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Sabah Bakü-Slavia Prag karşılaşması Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

SABAH BAKÜ SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Sabah Bakü ile Slavia Prag arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SABAH BAKÜ SLAVİA PRAG MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

tabii Spor 1 yayınına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii'nin dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

SABAH BAKÜ SLAVİA PRAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sabah Bakü'nün ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Masazır'daki Bank Respublika Arena'da oynanacak. Azerbaycan ekibi, taraftarı önünde Slavia Prag karşısında Şampiyonlar Ligi'nde değerli bir galibiyet peşinde.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı

Bu hiç iyi olmadı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber
Şişli’de 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi! Biri İran, biri Irak uyruklu 2 şüpheli adliyede

Hepsi tek bir ev ve iki araçta ele geçirildi! Tam 213 kilo
Serik'te diş ateşiyle hastaneye götürülen 13 aylık Gökçe bebek hayatını kaybetti! Aile yanlış ilaç ve ihmal iddiasıyla şikayetçi

13 aylık Gökçe ertesi sabah öldü! Ailenin şüphesi o ilaçta
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti

Trump, İran'dan sonra Orta Doğu'da yeni savaşa hazırlanıyor
Karadeniz’de gemilere İHA saldırısı! İstanbul merkezli şirketin gemisi battı, 11 denizci kayıp

İstanbul merkezli şirketin gemisi battı, 11 denizci kayıp
Barcelona Başkanı Laporta'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennem

Fena korkmuş! Galatasaray maçı öncesi olay sözler

Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölümünden 5 gün önceki son paylaşımı: White ailesinin hikâyesi bitmedi

Breaking Bad’in yıldızı ölümünden 5 gün önce paylaşmıştı: Hikâye bitmedi
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı

Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı!