Sabah Bakü Slavia Prag maçı hangi kanalda, Sabah Bakü Slavia Prag maçı nereden CANLI izlenir?

Sabah Bakü ile Slavia Prag, Avrupa arenasında kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. İki takımın da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı mücadele, futbolseverlerin merakla beklediği maçlar arasında yer alıyor. Sabah Bakü Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sabah Bakü Slavia Prag maçı şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

SABAH BAKÜ SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Azerbaycan temsilcisi Sabah Bakü, Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

SABAH BAKÜ SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Sabah Bakü-Slavia Prag karşılaşması Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

SABAH BAKÜ SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Sabah Bakü ile Slavia Prag arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SABAH BAKÜ SLAVİA PRAG MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

tabii Spor 1 yayınına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii'nin dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

SABAH BAKÜ SLAVİA PRAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sabah Bakü'nün ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Masazır'daki Bank Respublika Arena'da oynanacak. Azerbaycan ekibi, taraftarı önünde Slavia Prag karşısında Şampiyonlar Ligi'nde değerli bir galibiyet peşinde.