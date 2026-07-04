Saba Tümer kimdir? Saba Tümer kaç yaşında, nereli?

Ekranların deneyimli sunucularından Saba Tümer, yıllardır televizyon dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Son gelişmelerin ardından ünlü sunucunun yaşı, memleketi ve meslek hayatına ilişkin detaylar arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Saba Tümer kimdir, kaç yaşında, nereli ve televizyon kariyerine nasıl başladı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

SABA TÜMER KİMDİR?

Saba Tümer, Türk televizyonlarının tanınmış sunucu ve gazetecilerinden biridir. 5 Aralık 1970 tarihinde İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak'ta dünyaya gelen Tümer, uzun yıllardır televizyon ekranlarında haber spikerliği, program sunuculuğu ve sohbet programlarıyla izleyici karşısına çıkmaktadır. Kendine özgü kahkahası ve samimi sunum tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Saba Tümer, medya sektörünün en bilinen isimleri arasında yer almaktadır.

SABA TÜMER KAÇ YAŞINDA?

5 Aralık 1970 doğumlu olan Saba Tümer, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. Eğitimini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamlayan başarılı sunucu, mezuniyetinin ardından televizyonculuk kariyerine adım attı.

SABA TÜMER NERELİ?

Saba Tümer, İzmir doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçiren Tümer, eğitim hayatını da bu şehirde sürdürdü. İlkokul ve lise eğitiminin ardından Ege Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi aldı.

SABA TÜMER'İN KARİYERİ

Saba Tümer, televizyon kariyerine Sky TV'de başladı. Burada edindiği deneyimin ardından Ege TV'de spikerlik yaptı ve daha sonra NTV'ye transfer olarak yaklaşık 4,5 yıl boyunca haber spikerliği görevini üstlendi. NTV'deki başarısıyla adını geniş kitlelere duyuran Tümer, aynı dönemde NStyle dergisinde de yazılar kaleme aldı.

NTV'nin ardından Show TV, SKYTÜRK, Habertürk, CNN Türk, Star TV ve TV8 gibi Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında görev yapan Saba Tümer; "Saba Tümer ile Bu Gece", "Saba Tümer'le Bugün", "Ne Var Ne Yok" ve "Saba ile Oyuna Geldik" gibi birçok başarılı programa imza attı. 2009 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Sunucu" ödülüne layık görülen Tümer, televizyonculuk kariyerini farklı projelerle sürdürmeye devam etmektedir.