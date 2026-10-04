Sonbaharın gelişiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da "Saatler geri alınacak mı, kış saatine geçilecek mi?" sorusu milyonlarca kişinin gündeminde. Telefonların, bilgisayarların ve akıllı cihazların saat ayarları da merak konusu olurken, kış saati uygulamasına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Saat değişikliği konusunda akıllardaki soru işaretleri giderek artarken, gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Kış saati uygulamasıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

SAATLER GERİ ALINACAK MI? 2026 KIŞ SAATİ UYGULAMASI VAR MI?

Ekim ayıyla birlikte havaların erken kararmaya başlaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Saatler geri alınacak mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Avrupa'nın büyük bölümünde mevsimsel saat değişikliği uygulanmaya devam ederken, Türkiye'de saatlerin 1 saat geri alınıp alınmayacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte 2026 yılı saat uygulamasına dair merak edilen tüm detaylar...

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de 2016 yılından bu yana sürdürülen kalıcı yaz saati uygulaması 2026 yılında da devam edecek. Buna göre bu yıl kış saati uygulamasına geçilmeyecek ve saatler 1 saat geri alınmayacak. Türkiye, yılın tamamında GMT+3 saat dilimini kullanmayı sürdürecek. Vatandaşların telefon, bilgisayar ya da duvar saatlerinde herhangi bir değişiklik yapmasına gerek bulunmuyor.

AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Mevsimsel saat uygulamasını sürdüren Avrupa ülkelerinde yaz saati, her yıl ekim ayının son pazar günü sona eriyor. Bu yıl söz konusu tarih 25 Ekim 2026 Pazar gününe denk geliyor. Avrupa'da saatler bu tarihte 1 saat geri alınacak. Türkiye ise bu değişikliğe dahil olmayacağı için Avrupa ülkeleriyle arasındaki saat farkı 25 Ekim itibarıyla 1 saat artacak.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış saati uygulaması, gün ışığından daha verimli şekilde yararlanmak amacıyla saatlerin belirli bir tarihte 1 saat geri alınması anlamına geliyor. Bu uygulama, yaz saati uygulamasının tam tersi şeklinde işliyor. Yaz saati döneminde saatler ilkbaharda 1 saat ileri alınırken, kış saati döneminde sonbaharda yeniden 1 saat geri alınarak standart saate dönülüyor.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla hayata geçirildi. Karara göre gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla Mart 2016'da ülke genelinde 1 saat ileri alınan saatlerin yıl boyunca bu şekilde kalmasına karar verildi. Böylece sonbahar aylarında saatlerin geri alınması uygulaması Türkiye için sona ermiş oldu.

TELEFONLARIN SAATİ DEĞİŞECEK Mİ?

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar, saat dilimi ayarı "Türkiye" ya da "İstanbul" olarak seçili olduğu sürece saati otomatik olarak doğru gösteriyor. Ancak saat dilimi farklı bir ülkeye ayarlanmış cihazlarda 25 Ekim'de hatalı bir değişiklik yaşanabilir. Bu nedenle cihazların saat dilimi ayarlarının kontrol edilmesi öneriliyor.