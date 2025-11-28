Türkiye televizyonlarının merakla beklediği yeni yapımlardan biri olan Rüya Gibi, 2025'in son çeyreğinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Rüya Gibi dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Rüya Gibi dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Detaylar...

RÜYA GİBİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TMC Film yapımı, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen'in kaleme aldığı yeni dizi Rüya Gibi, 2 Aralık 2025 Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Dizi, ilk bölümünden itibaren dikkat çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla televizyon izleyicisinin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİ İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Rüya Gibi dizisinin ilk bölümü, 2 Aralık 2025 Salı günü ekranlarda olacak. Dizinin yayın saati ise 20.00 olarak belirlendi. İlk bölüm, hem karakterleri tanıtmak hem de dizinin temel çatışmalarını izleyiciye sunmak için özel olarak tasarlandı. Üç ayrı tanıtım fragmanı ile dizinin merak uyandıran atmosferi önceden izleyiciye sunuldu.

RÜYA GİBİ DİZİSİ HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Yeni dizi Show TV kanalında yayınlanacak ve her Salı akşamı 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin bu yayın takvimi, hafta içi izleyiciler için prime-time kuşağında ideal bir zamanlama sunuyor. Salı akşamları izleyiciler, Rüya Gibi ile hem dramatik hem romantik hikayelerle ekran başında olacak.

RÜYA GİBİ DİZİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Rüya Gibi, İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparak hayatını sürdüren Aydan'ın hikayesini konu alıyor. Bir gün, lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak kendini bambaşka bir dünyada bulan Aydan, yeni işinde patronu Emir ve çevresindeki kişilerle karmaşık ilişkiler yaşamaya başlar. Dizi, dram, aşk, dostluk ve ihanet temalarını işleyerek izleyiciyi sürükleyici bir hikâyenin içine çekiyor.

Başrollerde Seda Bakan ve Uğur Güneş yer alıyor. Yan rollerde ise Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi isimler bulunuyor. Bu güçlü oyuncu kadrosu, dizinin dramatik ve duygusal sahnelerini başarıyla taşıyacak.