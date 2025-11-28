Haberler

Rüya Gibi dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Rüya Gibi dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak?

Rüya Gibi dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Rüya Gibi dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 televizyon sezonunun en merakla beklenen yapımlarından biri olan Rüya Gibi dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. TMC Film tarafından yapımı üstlenilen dizi, yapımcılığını Erol Avcı'nın, senaryosunu ise Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen'in kaleme aldığı iddialı bir proje Rüya Gibi dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Rüya Gibi dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Detaylar haberimizde!

Türkiye televizyonlarının merakla beklediği yeni yapımlardan biri olan Rüya Gibi, 2025'in son çeyreğinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Rüya Gibi dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Rüya Gibi dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Detaylar...

RÜYA GİBİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TMC Film yapımı, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen'in kaleme aldığı yeni dizi Rüya Gibi, 2 Aralık 2025 Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Dizi, ilk bölümünden itibaren dikkat çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla televizyon izleyicisinin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİ İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Rüya Gibi dizisinin ilk bölümü, 2 Aralık 2025 Salı günü ekranlarda olacak. Dizinin yayın saati ise 20.00 olarak belirlendi. İlk bölüm, hem karakterleri tanıtmak hem de dizinin temel çatışmalarını izleyiciye sunmak için özel olarak tasarlandı. Üç ayrı tanıtım fragmanı ile dizinin merak uyandıran atmosferi önceden izleyiciye sunuldu.

Rüya Gibi dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Rüya Gibi dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak?

RÜYA GİBİ DİZİSİ HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Yeni dizi Show TV kanalında yayınlanacak ve her Salı akşamı 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin bu yayın takvimi, hafta içi izleyiciler için prime-time kuşağında ideal bir zamanlama sunuyor. Salı akşamları izleyiciler, Rüya Gibi ile hem dramatik hem romantik hikayelerle ekran başında olacak.

RÜYA GİBİ DİZİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Rüya Gibi, İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparak hayatını sürdüren Aydan'ın hikayesini konu alıyor. Bir gün, lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak kendini bambaşka bir dünyada bulan Aydan, yeni işinde patronu Emir ve çevresindeki kişilerle karmaşık ilişkiler yaşamaya başlar. Dizi, dram, aşk, dostluk ve ihanet temalarını işleyerek izleyiciyi sürükleyici bir hikâyenin içine çekiyor.

Başrollerde Seda Bakan ve Uğur Güneş yer alıyor. Yan rollerde ise Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi isimler bulunuyor. Bu güçlü oyuncu kadrosu, dizinin dramatik ve duygusal sahnelerini başarıyla taşıyacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.