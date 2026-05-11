Ruhi Çenet'in hantavirüs testi pozitif mi çıktı?

YouTube içerikleriyle tanınan Ruhi Çenet ile ilgili “hantavirüs testi pozitif çıktı” iddiası, çeşitli platformlarda geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili doğruluk payı araştırılırken, resmi kaynaklardan herhangi bir teyit gelmemesi dikkat çekiyor. Gelişmeler yakından takip edilirken, iddiaların kaynağı ve gerçekliği hakkında net bir bilgi henüz paylaşılmış değil.

RUHİ ÇENET'İN HANTAVİRÜS TESTİ POZİTİF Mİ ÇIKTI?

Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisinde hantavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından, gemide belgesel çekimi için bulunan içerik üreticisi Ruhi Çenet hakkında sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. X platformunda #SonDakika etiketiyle yapılan paylaşımlarda, Çenet’in hantavirüs test sonucunun “pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı” ileri sürüldü.

Söz konusu iddia kısa sürede farklı hesaplar tarafından yeniden paylaşılırken, gönderiler yüz binlerce görüntülenmeye ulaştı. Kullanıcılar, hem Çenet’in sağlık durumuna hem de gemide yaşanan olaylara ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

İDDİALAR SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşımlarda, içerik üreticisinin gemide yaşanan hantavirüs vakaları sonrası karantinaya alındığı öne sürüldü. Ancak iddiaların herhangi bir resmi belgeye ya da doğrulanmış kaynağa dayanmadığı görülürken, konu sosyal medyada tartışma yarattı.

ANADOLU AJANSI TEYİT SÜRECİ VE AÇIKLAMA

Anadolu Ajansı Teyit Hattı tarafından yapılan araştırmada, Ruhi Çenet ile iletişime geçildi. Çenet, hantavirüs testinin pozitif çıktığı yönündeki iddiaları net bir şekilde yalanladı. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda test sürecinin devam ettiğini belirten Çenet, herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ve sosyal medyada dolaşan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

GEMİDE YAŞANAN SÜREÇ VE RESMİ BİLGİLER

MV Hondius gemisinde yaşanan süreçte, bazı yolcularda hantavirüs vakalarının tespit edildiği ve üç kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün de sürece ilişkin bilgilendirme yaptığı belirtilirken, gemide bulunan yolculara yönelik sağlık kontrollerinin yapıldığı aktarıldı.

RUHİ ÇENET’TEN AÇIKLAMA

Ruhi Çenet, sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif olduğuna dair haberlerin doğru olmadığını vurguladı. Sürecin başından itibaren sağlık otoriteleriyle iletişim halinde olduğunu belirten Çenet, herhangi bir belirti göstermediğini ve karantina iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Ruhi Çenet'in pozitif çıkan bir testi bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testin sonuçları bekleniyor. Çenet, AA Teyit Hattı'na herhangi bir semptom göstermediğini söyledi.