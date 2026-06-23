Ronaldo Dünya Kupalarında toplam kaç gol attı?

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası organizasyonlarında toplam 8 gol kaydetti. 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası’nda sahne alan yıldız futbolcu, her turnuvada skor katkısı vererek dikkat çekti. Attığı gollerle Portekiz Milli Takımı’nın en önemli isimlerinden biri olan Ronaldo, Dünya Kupası tarihindeki yerini de istatistikleriyle sağlamlaştırdı.

CRISTIANO RONALDO DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Portekiz Milli Takımı’nın kaptanı olan yıldız futbolcu, 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu olarak büyük bir rekora imza attı. Bu başarı, futbol tarihine geçen nadir istatistiklerden biri olarak kayıtlara geçti.

2026 DÜNYA KUPASI’NDA TARİHİ GOL

2026 Dünya Kupası 11. Grup ikinci tur maçında sahne alan Ronaldo, Özbekistan karşısında attığı golle rekorunu perçinledi. Maçın henüz 6. dakikasında gelen gol, Portekizli yıldızın turnuvalardaki istikrarını bir kez daha gözler önüne serdi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen Ronaldo, kritik karşılaşmada yine sahneye çıkan isim oldu.

6 FARKLI TURNUVADA GOL ATAN İLK FUTBOLCU

Cristiano Ronaldo, 2006’dan 2026’ya kadar uzanan Dünya Kupası kariyerinde 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 turnuvalarında gol atarak eşsiz bir başarıya ulaştı. Bu istatistik, onu Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu yaptı ve rekorlar kitabındaki yerini daha da güçlendirdi.

MESSI İLE REKABETTE YENİ SAYFA

Bu rekor aynı zamanda Lionel Messi ile olan kıyasıya rekabette de yeni bir sayfa açtı. Messi, 5 farklı Dünya Kupası’nda gol atma başarısı gösterirken, Ronaldo bu alanda rakibinin önüne geçti. Öte yandan Messi’nin 18 gollük Dünya Kupası rekoru ise futbol tarihindeki en yüksek skor olarak yerini koruyor.

Ronaldo Dünya Kupalarında toplamda 10 gol attı.

Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası Golleri:

1 gol – İran – Almanya 2006 – Grup aşaması

2 gol – Kuzey Kore – Güney Afrika 2010 – Grup aşaması

3 gol – Gana – Brezilya 2014 – Grup aşaması

4 gol – İspanya – Rusya 2018 – Grup aşaması

5 gol – İspanya – Rusya 2018 – Grup aşaması

6 gol – İspanya – Rusya 2018 – Grup aşaması

7 gol – Fas – Rusya 2018 – Grup aşaması

8 gol – Gana – Katar 2022 – Grup aşaması

9 gol - Özbekistan - 2026 FIFA Dünya Kupası – Grup aşaması

10 gol - Özbekistan - 2026 FIFA Dünya Kupası – Grup aşaması