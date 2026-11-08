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Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku hangi Türk takımında oynadı?

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Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku hangi Türk takımında oynadı?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında futbol dünyasına ilişkin sorular, ekran başındaki futbolseverlerin de ilgisini çekiyor. Yarışmanın son bölümünde yarışmacının karşısına, dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku'nun babasının Türkiye kariyeriyle ilgili ilginç bir soru çıktı. İzleyiciler, Roger Lukaku'nun hangi Türk takımında forma giydiğini araştırmaya başladı.

Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, Türkiye'de Gençlerbirliği forması giydi. Eski Zaire Milli Takımı oyuncusu Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Ankara ekibinde 30 maça çıktı ve 4 gol attı. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

ROMELU LUKAKU'NUN BABASI ROGER LUKAKU HANGİ TÜRK TAKIMINDA OYNADI?

A) Gençlerbirliği

B) Beşiktaş

C) Galatasaray

D) Fenerbahçe

Doğru cevap: A) Gençlerbirliği
ROGER LUKAKU GENÇLERBİRLİĞİ'NDE NE ZAMAN OYNADI?

Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giydi. Belçika ekibi Germinal Ekeren'den Ankara temsilcisine transfer olan forvet, Türkiye'deki tek sezonunda 30 maçta 4 gol attı. Lukaku, bir sezonun ardından Belçika'ya dönerek Mechelen'e transfer oldu. Roger Lukaku Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde oğlu Romelu Lukaku henüz 3 yaşındaydı.

ROGER LUKAKU KİMDİR?

Roger Lukaku, 6 Haziran 1967'de o dönemki adı Zaire olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da doğdu. Forvet mevkisinde oynayan Lukaku, futbol kariyerine ülkesinde Vita Club ve Fildişi Sahili'nde Africa Sports formalarıyla devam etti. 1990'da Belçika'ya giderek Boom, Seraing ve Germinal Ekeren'de forma giydi. Gençlerbirliği'nin ardından Mechelen ve Oostende'de oynayan Lukaku, Zaire Milli Takımı'nda 13 maçta 6 gol attı. 1994 ve 1996 Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesini temsil etti.

ROGER LUKAKU'NUN ÇOCUKLARI KİMLER?

Roger Lukaku'nun iki oğlu da profesyonel futbolcu oldu. Büyük oğlu Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nın tarihinin en golcü oyuncusu olarak dünya futbolunun önemli isimleri arasında yer aldı. Küçük oğlu Jordan Lukaku ise sol bek mevkisinde oynadı ve Belçika Milli Takımı'nda da forma giydi.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Beşiktaş: Süper Lig'in köklü kulüplerinden biri. Roger Lukaku kariyerinde Beşiktaş forması giymedi.

Galatasaray: Türkiye'nin en çok şampiyonluk kazanan kulüplerinden biri. Roger Lukaku'nun Galatasaray'da oynadığı bir dönem bulunmuyor.

Fenerbahçe: İstanbul'un büyük kulüplerinden biri. Romelu Lukaku'nun adı zaman zaman Türk takımlarıyla anılsa da babası Roger Lukaku Fenerbahçe'de forma giymedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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