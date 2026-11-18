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Deprem, 18 Kasım 2026 Çarşamba gecesi yerel saatle 02.48'de (TSİ 03.48) Romanya'nın doğusundaki Vrancea bölgesinde oldu. Romanya Ulusal Yer Fiziği Enstitüsü (INFP) depremin büyüklüğünü 5,7, derinliğini 120,8 kilometre olarak açıkladı. Romanya Acil Durumlar Genel Müdürlüğü (IGSU), ülke genelinde maddi hasar tespit edilmediğini bildirdi.

ROMANYA'DA DEPREM NEREDE OLDU?

Merkez üssü Vrancea bölgesiydi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre deprem, Vrancea'daki Nereju Mic köyünün yaklaşık 16 kilometre batısında meydana geldi. IGSU'nun açıklamasına göre sarsıntı başkent Bükreş dahil bütün ülkede güçlü biçimde hissedildi ve 5 ila 10 saniye sürdü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre depremde 2 kişi yaralandı: biri tahliye sırasında bir dolap kapağına çarptı, diğeri de devrilen bir mobilya yüzünden yaralandı. Panik atak geçirenler oldu. IGSU, yerinde yapılan incelemelerde maddi hasara rastlanmadığını açıkladı.

ROMANYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Evet. Romanya'daki güçlü depremlerin bilinen kaynağı, ülkenin doğusundaki Vrancea bölgesi. Buradaki depremler yüzeye yakın değil, çoğu zaman yerin 100 kilometreden daha derininde oluşuyor ve bu yüzden sarsıntı Romanya sınırlarının çok ötesinde, geniş bir alanda hissedilebiliyor. 18 Kasım'daki deprem de böyleydi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇTI?

Kurumların açıkladığı değerler farklı. Romanya'nın resmî sismoloji kurumu INFP büyüklüğü 5,7 ve derinliği 120,8 kilometre olarak verirken USGS büyüklüğü 5,3, derinliği yaklaşık 131 kilometre olarak ölçtü; Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) derinlik değeri ise 140 kilometreydi.

DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ Mİ?

Evet, hafif olarak. İstanbul'un bazı semtlerinden sarsıntı bildirimleri geldi, kentte hasar bildirilmedi. Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre EMSC'ye 14 binden fazla hissedildi bildirimi ulaştı ve sarsıntı Bulgaristan, Sırbistan ile Moldova'da da duyuldu.

VRANCEA'DA DAHA ÖNCE BÜYÜK DEPREM OLDU MU?

Oldu. Bölgenin bilinen en yıkıcı depremi 4 Mart 1977'de yerel saatle 21.21'de meydana geldi; büyüklüğü kaynaklara göre 7,4 ile 7,5 arasında veriliyor. O depremde Romanya'da 1.500'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük bölümü Bükreş'teydi. Yaklaşık 32 bin 900 bina yıkıldı ya da hasar gördü.